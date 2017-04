In de Eredivisie Vrouwen staat deze week speelronde 2 in de play-offs op het programma. Voetbal Centraal wisselt in aanloop naar de komende wedstrijden kort van gedachten met twee speelsters. Één van hen is middenveldster Angenita Lemstra (27). Zij speelt met PEC Zwolle Vrouwen tegen sc Heerenveen Vrouwen.

Eredivisie Vrouwen? Angenita Lemstra maakte er vorige zomer maar een dolletje van. Of ze op haar 27ste haar voormalige trainster Carin Meesters-Bakhuis achterna wilde gaan en van Be Quick de overstap wilde maken naar de vrouwen van PEC Zwolle. Tot het werkelijkheid werd en ze dus daadwerkelijk aan de slag ging in het MAC3Park stadion. Het seizoen is inmiddels toe aan de play-offs en de in IJsselmuiden opgegroeide voetbalster zit vrijdag in de wedstrijdselectie van haar team voor het duel met sc Heerenveen Vrouwen.

Of ze veel minuten gaat maken, is de vraag. De trainer heet inmiddels Joran Pot en die koos afgelopen weken vooral voor andere voetbalsters. Lemstra kwam wel in actie, maar maakte dan meestal niet zo veel minuten. “Het is leuker om te spelen dan om toe te kijken, maar ik heb er geen slapeloze nachten van dat andere meiden dan ik in de basis starten”, zegt de voetbalster in gesprek met Voetbal Centraal. “Elke minuut die ik pak, is voor mij mooi meegenomen. De trainer is heel duidelijk in de keuzes die hij maakt en kan die goed uitleggen. De concurrentie op mijn positie is groot.”

Toch heeft ze er geen seconde spijt van dat ze het avontuur in de Eredivisie Vrouwen aan is gegaan. Wennen, dat was het zeker. “We trainden met Be Quick drie keer in de week, nu stond ik elke dag op het veld, in een entourage die ik helemaal niet kende”, merkt Lemstra op. “Ik heb er aan moeten wennen dat alles moest wijken voor het voetbal. Spelen bij PEC is bijzonder. Wilden mensen ineens met me op de foto op de open dag. Dat was wel bijzonder. Ik vind het leuk om spelen op het hoogste niveau eens mee te maken.”

Daar komt over een paar weken wel een einde aan, verwacht ze. Lemstra heeft het erg druk met haar fulltime baan als combinatiefunctionaris in Kampen. "Ik wist ook dat spelen bij PEC Zwolle Vrouwen slechts voor één seizoen zou zijn”, zegt ze. “Ik was eigenlijk al gestopt met voetballen. Toch zal ik er alles aan doen om met PEC Zwolle Vrouwen het seizoen op een positieve manier uit te spelen. Ik had dit seizoen soms wat last van pijntjes, maar ben nu fit. We doen mee om de vijfde plaats. Hopelijk kunnen we bovenaan eindigden in de strijd om plek vijf.”

PEC Zwolle Vrouwen staat met nog vijf wedstrijden te gaan op de zevende plaats. Het team heeft nu acht punten. Dat zijn er zes minder dan koploper Telstar Vrouwen, maar zowel PEC als Telstar als de andere deelnemers aan de competitie sc Heerenveen Vrouwen en Achilles’29 Vrouwen zijn aan elkaar gewaagd. “We zien deze laatste zes wedstrijden als een nieuwe start”, zegt Lemstra. “Telstar, Heerenveen en Achilles zijn in onze ogen ploegen waartegen wat te halen valt. We geloven er in dat we bovenaan kunnen eindigen.”

De eerstvolgende tegenstander van de Blauwvingers heet dus sc Heerenveen Vrouwen en met die ploeg heeft PEC Zwolle Vrouwen nog een appeltje te schillen. In de reguliere competitie werd het een paar weken maar liefst 4-0. “We waren toen gewoon heel slecht”, erkent Lemstra. “Toch hebben we het gevoel dat er nu iets te halen valt, omdat we veel kwaliteit hebben. Het wordt wel oppassen, want zij blijven er als team tot het einde voor gaan.” Kortom: het kan een leuke wedstrijd worden. Weer eentje die Lemstra bij kan schrijven aan haar hoofdstuk Eredivisie Vrouwen, hoe lang dat dan ook nog mag duren.

Tot slot de voorspellingen van Angenita Lemstra voor speelronde 2 in de play-offs:

Ajax Vrouwen - PSV Vrouwen 2-0

sc Heerenveen Vrouwen - PEC Zwolle Vrouwen 2-3

Achilles’29 Vrouwen - Telstar Vrouwen 1-2

FC Twente Vrouwen - ADO Den Haag Vrouwen 2-2

