In de play-offs in de Eredivisie Vrouwen staat vrijdag de tweede speelronde op het programma. Alle acht de ploegen komen in actie.

Kampioenspoule:

Ajax Vrouwen - PSV Vrouwen 19.30 uur

FC Twente Vrouwen - ADO Den Haag Vrouwen 19.30 uur

Strijd om plek vijf:

Achilles'29 Vrouwen - Telstar Vrouwen 19.30 uur

sc Heerenveen Vrouwen - PEC Zwolle Vrouwen 19.30 uur

Foto: Remko Kool

Geplaatst op 28 april 2017 om 07:00