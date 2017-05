ZEIST - Anouk Hoogendijk mag dan wel stoppen bij Ajax Vrouwen, misschien is ze te verleiden om bij een andere club te voetballen. Ze zou bij haar oude ploeg, topklasser Saestum, met open armen worden ontvangen.

"Het is een beslissing die Anouk moet nemen", benadrukt trainer Rik de Groot van het vrouwenteam in Zeist in gesprek met Voetbal Centraal. "Ik kan me voorstellen dat ze even afscheid wil nemen na zo lang gevoetbald te hebben. Anderzijds snap ik het ook als ze af wil bouwen."

Dat laatste zou wat De Groot betreft zeker bij Saestum kunnen. Hij draagt alleen het stokje over aan Janneke Bijl, voormalig ploeggenoot van de 31-jarige Hoogendijk. "Het hangt ook af van de klik tussen Janneke en Anouk, maar Saestum zou het fantastisch vinden als Anouk aansluit bij ons. Is het niet als voetbalster, dan in een rol binnen onze organisatie. De deur staat voor haar altijd open. Maar laten we niet dwingend zijn. De bal ligt bij Anouk. Misschien ligt voor haar wel iets heel anders in het verschiet dan te blijven voetballen, op het gebied van een maatschappelijke carrière."

Geplaatst op 02 mei 2017 om 07:00