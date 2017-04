Hij werd kampioen van de Jupiler League met AZ en plaatste zich met Vitesse zes jaar op rij voor Europees voetbal. De KNVB Bekerfinale kent voor Bart Latuheru op dat gebied twee bijzondere deelnemers. "Het wordt een wedstrijd tussen twee gelijkwaardige ploegen. Het zou mooi zijn als Vitesse straks met de beker in handen staat."

"Ik geef ze ook de grootste kans. Er staat een sterker, beter team dan bij AZ. De laatste twee wedstrijden tegen Excelsior en Feyenoord heb ik vanaf de tribune gezien. Dat waren geen sterke optredens. De invloed van de bekerfinale was te zien in de in- en opstelling. Maar ik verwacht zondag dat Vitesse goed voor de dag komt. Dat zou ik ook erg leuk vinden", vervolgt de nu 51-jarige voormalige vleugelspits en later aanvallende middenvelder tegenover ELF Voetbal.

Henk Fraser

"Ik gun het Henk Fraser, met wie ik samen in de jeugd van Sparta speelde en nog regelmatig spreek, van harte. Voor Vitesse zou het ook de eerste prijs in de historie van de club betekenen. Dat blijft iedereen voor altijd bij. Henk heeft het goed op de rit staan in Arnhem. Ik verwacht dat hij met zijn opstelling terugvalt op het elftal van twee weken." Daar zitten nog wat lastige keuzes tussen. "Op de tien-positie zou ik kiezen voor Nathan. Kevin Diks op rechtsback, dat is zijn meest herkenbare positie en hij doet het dit seizoen hartstikke goed. Matt Miazga en Guram Kashia in het centrum en Kevin Leerdam kan dan naar links, verdedigend en aanvallend een goede kopper. Maar ik geef toe dat ik niet elke training of wedstrijd zie."

Ricky van Wolfswinkel keert na een schorsing weer terug in de basiself. Met de verwijten over het bewust pakken van zijn vijfde gele kaart in de extra tijd tegen Excelsior kan Latuheru weinig. "Ik geloof dat niet. Dan trap je toch een bal weg?" De opstelling van AZ is dit seizoen minder gemakkelijk te voorspellen. "Daardoor zijn hun prestaties ook niet constant. Ze hebben geen enkele keer zes, zeven wedstrijden op rij met een vaste formatie gespeeld. Ik heb onlangs hun thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag gezien. Ze speelden goed met Alireza Jahanbakhsh op tien en Joris van Overeem op rechts. Maar de wisselingen zijn te groot."

Radioverslag

Latuheru, die in 1989 in Rotterdam tegen Brazilië zijn eerste en enige interland speelde, zit zondag op de perstribune van De Kuip. "Ik ben gevraagd als radiocommentator door Omroep Gelderland. Ik had al twee tribunekaarten via de Vitesse Legends gekregen, dus was sowieso aanwezig. Eerder dit seizoen bij NEC - Feyenoord heb ik ook radioverslag gedaan voor RTV Rijnmond. Het is een leuke afwisseling." Wedstrijden ziet Latuheru nog in overvloed, sinds hij begin december scout voor het eerste elftal van Excelsior is geworden. "Daarnaast ben ik nog rapporteur van De Telegraaf. Ik heb gevraagd of ik bij de wedstrijden van mijn vorige clubs ingezet kan worden." Buiten Excelsior, Vitesse en AZ betekent dat ook NEC. "Het werk heeft veel raakvlakken met mijn scoutingswerk. Spelers beoordelen."

Vorig jaar trad hij ook nog op als begeleider van Ferdi Kadioglu, toen het talent zijn eerste contract bij NEC ondertekende. "Ik ken zijn vader (Feyzullah, red.) en zijn oom (Recep, red.) vanuit mijn periode bij Vitesse. Ze benaderden me of ik advies kon geven." Zowel met NEC als Vitesse verloor Latuheru een finale van de KNVB Beker. "Beide keren een gemiste kans. Al voelde die bij NEC (in 2000 een 2-0 nederlaag tegen Roda JC, red.) zwaarder. We kregen kansen voldoende en hadden historie kunnen schrijven. Met Vitesse (in 1990, red.) speelden we tegen PSV, dat toen alle prijzen won. John van den Brom miste een minuut nog een penalty. Dat was zonde. Ik heb nog een medaille van een verloren bekerfinale. Maar of die van NEC of Vitesse is, weet ik niet."

Navarone Foor

"Zowel bij Vitesse als NEC heb ik mooie periodes meegemaakt. Ik vergelijk ze wel eens, al is dat voor de supporters daar nauwelijks voor te stellen. Met Vitesse Legends speel ik nog regelmatig en ik vond het een eer dat Navarone Foor me uitnodigde om aanwezig te zijn toen zijn naam werd onthuld op de Wall of Fame op het trainingscomplex." Bij AZ heeft hij minder contacten. "Ik werd onlangs nog door Michel Doesburg uitgenodigd om eens het nieuwe jeugd- en trainingscomplex te komen bekijken. Dat was leuk. Max Huiberts, met wie ik ook samenspeelde, was daar ook. Daarbuiten kom ik er nauwelijks."

In de winter van 1996 verruilde Latuheru, die een eigen onderneming in stand- en interieurbouw exploiteert, Vitesse voor AZ. "We werden direct kampioen en ik speelde het jaar daarop in de Eredivisie. Een leuk jaar. Alleen is het daarna helemaal fout gelopen." Met vier andere spelers werd Latuheru gedwongen te vertrekken. "Dat was een besluit van Dirk Scheringa (toenmalig voorzitter, red.). Het liep uit op een arbitragezaak. Dat blijft jammer."

Al het Vitesse nieuws lezen?

Geplaatst op 29 april 2017 om 07:30