Henk ten Cate, Dick Advocaat, Louis van Gaal. Ze werden stuk voor stuk gepolst in de soap rond het bondscoachschap van Oranje. Volgens Marciano Vink verspilde energie. "Op dit moment maakt het niet uit, wie je voor de klas zet. Hij gaat er echt geen muziek in krijgen."

"De KNVB moet eerst kijken naar de kern van het probleem. We hebben op dit moment geen doorslaggevende spelers in het Nederlands elftal. Het zijn allemaal dienende jongens bij hun clubs. Ook een grote naam als Jorge Sampaoli of Luis Enrique verandert dat niet. Dus waarom zou je een nieuwe bondscoach aanstellen? Internationaal kijkt men ook niet naar de naam. Daar gaat het puur om de prestatie. Ben je aanwezig op een EK of een WK? Dat telt," vertelt Vink tegenover ELF Voetbal.

De 46-jarige oud-speler van Ajax en PSV en voormalig Oranje-international ziet dan ook geen noodzaak om de huidige technische staf te veranderen. "Laat Fred Grim het lekker doen. Zing het uit. Lukt de kwalificatie voor het WK wel, is dat meegenomen. Lukt het niet, dan niet. Het belangrijkste is dat we nu beginnen met verjongen en verfrissen. Langzaam naar het volgende EK toewerken. Selecteer jongens waarmee je gaat werken aan een nieuw Nederlands elftal. Rick Karsdorp, Donny van de Beek, Steven Bergwijn, zodat je structureel kunt toewerken naar een nieuwe ploeg."

Kinderlijke fouten

Het huidige Nederlands elftal beschrijft Vink als 'een zooitje'. 'Het is heel onduidelijk. Het elftal oogt moegestreden, lamgeslagen. Ik weet niet wat het is. Er zit geen puf in. Kevin Strootman, Arjen Robben, bij hun clubs zijn ze best oké, maar bij het Nederlands elftal komt het er absoluut niet uit. Strootman maakt dan kinderlijke fouten, die hij bij AS Roma niet maakt. Het grote probleem blijft dat er geen doorslaggevende spelers meer in het team zitten. Het zijn allemaal dienende jongens."

Ook Georginio Wijnaldum valt volgens Vink onder die categorie. "Bij Liverpool zijn Roberto Firmino, Philippe Coutinho, Jordan Henderson en Sadio Mané de spelers die het verschil maken. Wijnaldum mag van manager Jürgen Klopp in de box komen, maar hij is niet degene die de briljante steekpassjes geeft. Hij doet zijn werk fantastisch, maar bij de nationale ploegen van Spanje, België en Italië zie ik wel die bepalende spelers. Natuurlijk hadden we ze vroeger ook. Marco van Basten en Ruud Gullit, daarna Phillip Cocu, Edgar Davids, Dennis Bergkamp en Patrick Kluivert en recent Robin van Persie en Wesley Sneijder. Zij werden ook bij hun clubs erg gewaardeerd. Nu spelen onze internationals op een lager niveau, waar ze ook nog dienend zijn ook. Bij het Nederlands elftal moeten ze plotseling bepalend zijn en dat werkt niet."

De KNVB zou een voorbeeld moeten nemen aan België. "We moeten net als zij een aantal jaar geleden een stap terug. Beseffen dat WK's en EK's verloren zijn. Gewoon werken met jongens die onze nieuwe toekomst moeten gaan vormen, aangevuld met een speler als Wijnaldum. We hebben de Belgen uitgelachen. Plaatsten ze zich weer niet voor een WK of een EK. Maar ze zijn gaan bouwen aan jong talent. Kijk eens waar ze nu staan. Bij Tottenham Hotspur, Manchester City en Chelsea lopen bepalende Belgen rond. Bij Atlético zag ik anderhalf jaar geleden ineens een talent met Yannick Carrasco, ook weer een Belg. Nederlandse talenten als Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna vertrekken op jonge leeftijd naar het buitenland en daar spelen ze niet. We kunnen blijven aanmodderen of nemen we rigoureus een beslissing?"

Geplaatst op 29 april 2017 om 11:30