Een bijzonder doelpunt op de velden in Bolivia. Daar scoorde doelman Matías Dituro van Bolivar vanuit zijn eigen (!) strafschopgebied.

Huh? De sluitpost verdedigde met zijn ploegmaten een 2-1 voorsprong in de competitiewedstrijd tegen San José. In de extra tijd onderschepte Dituro een bal. Hij bedacht zich daarop geen moment. De vijandelijke keeper was immers meegegaan naar voren. Vanuit zijn eigen zestien trapte Dituro de bal richting het doel van de tegenstander. Dat niet alleen... het leverde ook nog een doelpunt op!

Geplaatst op 29 april 2017 om 14:00