De ontknoping van het seizoen nadert. Spanning stijgt. Ploegen strijden voor de titel, Europees voetbal of lijfsbehoud. Ook een niveau lager staat veel op het spel. Promotie naar het hoogste podium lonkt voor de hoogvliegers. Lukt het dit jaar om de Premier League te bereiken? Wachten volgend seizoen wedstrijden tegen Barcelona en Real Madrid? Of wordt het opnieuw een jaar van anoniem meedraaien op het tweede plan? Een kijkje over de grens.

Duitsland | 2. Bundesliga:

Tien jaar na de landstitel lonkt voor VfB Stuttgart opnieuw een kampioenschap. Op het tweede niveau, dat dan weer wel. Na de degradatie van vorig seizoen ligt een snelle terugkeer naar voor het grijpen. Die Schwaben Daarnaast is FC Union Berlin nog in de race voor promotie naar de 1. Bundesliga. Voetbalfans in Berlijn kijken reikhalzend uit naar de stadsderby op het hoogste niveau.

1. VfB Stuttgart 30 - 60

2. Braunschweig 30 - 57

3. Hannover 30-57

4. Union Berlin 30 - 54

5. Dresden 30 - 46



De nummers één en twee promoveren rechtstreeks, de nummer drie speelt nacompetitie.



Spanje | LaLiga2:

De Spaanse competitie krijgt er volgend jaar een stadsderby bij. Levante staat een straatlengte voor op de concurrentie en mag zich opmaken voor de confrontaties met stadsgenoot Valencia. Daarachter is Girona om volgend jaar te debuteren op het Spaanse hoogste niveau. Na jaren schommelen tussen het tweede en het derde niveau, is promotie naar LaLiga dit jaar al heel dichtbij.

1. Levante 35 - 74

2. Girona 35 - 62

3. Tenerife 35 - 55

4. Getafe 35 - 55

5. Cadiz 35 - 54

6. Oviedo 35 - 53

7. Huesca 35 - 52

8. Vallodolid 35 - 49



De nummers één en twee promoveren rechtstreeks, de nummers drie tot en met zes spelen nacompetitie.







Italië | Serie B:

Een zeer verrassende promotiekandidaat in Italië. Het is namelijk SPAL 2013 dat de ranglijst aanvoert in de Serie B. De ploeg speelde vorig seizoen nog op het derde Italiaanse niveau en ligt op koers voor de tweede promotie op rij. SPAL 2013 bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, nog niet zo lang in de huidige vorm. De inkt op de aktes van faillissementen en fusies in 2005, 2012 en 2013 is amper opgedroogd.

1. SPAL 38 - 73

2. Hellas 38 - 66

3. Frosinone 38 - 65

4. Perugia 38 - 57

5. Cittadella 38 - 57

6. Benevento 38 - 55

7. Carpi 38 - 54

8. Spezia 38 - 54

9. Virtus 38 - 51

10. Bari 38 - 51

11. Salernitana 38 - 51



De nummers één en twee promoveren rechtstreeks, de nummers drie tot en met acht spelen nacompetitie.



Engeland | Championship:

Na één jaar afwezigheid keert Newcastle United terug op het hoogste niveau. De ploeg van Vurnon Anita is, net als Brighton, al zeker van promotie. Mogelijk zien we Tim Krul en Siem de Jong, die beiden nog onder contract staan op St. James Park, over een paar maanden dus terug in de Premier League. Jaap Stam gaat proberen om met Reading via de play-offs te promoveren. Mogelijk zien we dan ook Danzell Gravenberch, Joey van den Berg en Roy Beerens volgend seizoen in de Premier League.

1. Brighton 44 - 92

2. Newcastle 44 - 88

3. Huddersfield 44 - 81

4. Reading 44 - 79

5. Sheffield W. 44 - 78

6. Fulham 44 - 76

7. Leeds 44 - 73

8. Norwich 44 - 66



De nummers één en twee promoveren rechtstreeks, de nummers drie tot en met zes spelen nacompetitie.







Frankrijk | Ligue 2:

Op het tweede niveau van Frankrijk lijken Strasbourg en Brest de twee tickets voor rechtstreekse promotie te bemachtigen. Daarachter is het razend spannend wie zich plaats voor de play-off. Mocht u zich afvragen waar AJ Auxerre is gebleven... De gevallen grootmacht staat op de zeventiende plek en moet hopen dat het niet afdaalt naar het derde niveau.

1. Strasbourg 34 - 59

2. Brest 34 - 59

3. Nimes 34 - 55

4. Lens 34 - 55

5. Amiens 34 - 54

6. Troyes 34 - 54

7. Reims 34 - 52



De nummers één en twee promoveren rechtstreeks, de nummers drie speelt nacompetitie.

Geplaatst op 28 april 2017 om 20:00