Vandaag exact tien jaar geleden verspeelde AZ de titel in de Eredivisie door op bezoek bij Excelsior te verliezen op de slotdag van de Eredivisie. Een reconstructie en een belangrijke reden waarom de Alkmaarders voor de ultieme revanche staan morgenmiddag in de bekerfinale.

Zondagmiddag 29 april 2007. De dag waarop AZ zich bij Excelsior tot de kampioen in de Eredivisie gaat kronen. De tatoeages zijn al gezet. De stand in de competitie is alsvolgt: 1. AZ 33-73 (doelsaldo: 81-28), 2. Ajax 33-73 (82-35) en 3. PSV 33-73 (70-24). AZ gaat op bezoek bij Excelsior, de nummer zestien van de Eredivisie dat zich klaarmaakt voor de play-offs. PSV ontvangt Vitesse. Ajax gaat langs in Tilburg.

Rampscenario AZ Het duel dat een een kampioensfeest moest opleveren, wordt een ramp. AZ-goalie Boy Waterman krijgt al vroeg in het duel de rode kaart voorgehouden. Excelsior scoort via een penalty, maar via Simon Cziommer komt de formatie van Louis van Gaal weer op gelijke hoogte. Kan het dan toch nog?

In Eindhoven is het allang niet spannend meer: PSV komt al snel op voorsprong via Alex en Jefferson Farfán. Het grote hopen is begonnen voor Ronald Koeman en co. Het vele luisteren is trouwens ook begonnen: het Eredivisievoetbal wordt in 2007 nog niet live op televisie uitgezonden. Langs de Lijn behaalt deze middag daarom een nieuw luistercijferrecord.

Na het mooiste doelpunt van Henrico Drost uit zijn loopbaan ooit - waarmee AZ dus op achterstand komt, is de spanning vooral in Tilburg en Eindhoven groot. In een straal van 35 kilometer wordt de titel beslist. Toch? Misschien niet: Danny Koevermans frommelt de gelijkmaker in Rotterdam tegen de touwen. Met één treffer is AZ, ondanks de inmiddels 5-1 voorsprong van PSV en de tweede goal van Ajax, gewoon kampioen. Gescoord wordt er nog wel: maar door Excelsior, dat op dat moment ook een rode kaart had kregen. AZ verliest en verspeelt de titel.

De vinger van Henk ten Cate, we moeten nog één doelpunt, mag voor Ajax niet baten. Nadat arbiters Ruud Bossen (AZ), Ben Haverkort (Ajax) en Pieter Vink (PSV) affloten, was het onmogelijke gebeurd: PSV greep alsnog de titel.

Motivatie Bij AZ zal zaterdag de gedachten ongetwijfeld nog een paar keer teruggaan naar dát seizoen. Voornamelijk bij de fans, want geen enkele speler bij de Alkmaarders maakte de gruwelwedstrijd bij Excelsior mee. En ze zullen revanche willen nemen, want een week na de 3-2 nederlaag bij Excelsior verloor AZ ook nog de bekerfinale van Ajax. Na strafschoppen. Een betere revanche op tien jaar geleden dan de beker winnen zondagavond ten koste van Vitesse lijkt er bijna niet te zijn.

