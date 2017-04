Mocht de bekerfinale zondagavond uitdraaien op penalty's, dan heeft AZ een groot voordeel ten opzichte van Vitesse. Tim Krul is namelijk een beduidend betere penaltykiller dan zijn collega Eloy Room, dat halverwege dit seizoen nog met het 'Jasper Cillessen-syndroom' kampte. Toch?

Wie blind naar de statistieken kijkt zal zich verbazen over het aantal penalty's dat Krul heeft gepakt. Want hoewel hij na de gouden wissel van Louis van Gaal in Nederland bekend staat als de grote penaltykiller, stopte hij in zijn clubloopbaan in reguliere wedstrijden slechts twee (!) strafschoppen. David Dunn en Frank Lampard, die hij een tikje op het achterhoofd gaf, kregen de bal niet voorbij Krul. Alle andere 37 penals kon de goalie niet tegenhouden.

De balans voor Room is opvallend genoeg beter. De Vitesse-goalie stopte in heel zijn leven vijf strafschoppen in reguliere wedstrijden, waarvan twee in de KNVB Beker. Ook hij moest overigens nog vaak genoeg vissen: in totaal konden de nemers 25 keer juichen. Mede daarom werd er halverwege dit seizoen gesproken over het 'Jasper Cillessen-syndroom' bij Room: nog nooit stopte hij een strafschop in de Eredivisie. Totdat Davy Klaassen op 19 februari 2017 zijn buitenkansje niet benutte oog in oog met Room. Weg syndroom.

Kan Room tijdens de bekerfinale penalty's stoppen?

"Ik probeer erop te trainen door na de training effetjes te blijven staan om wat penalty's op me te laten nemen. Maar ik denk dat er niet echt op de trainen valt", liet de Vitesse-goalie eerder al weten. "Als de speler 'm gewoon goed neemt, dan heb je weinig kans. Je moet ook geluk hebben. Dat moet gewoon eens gebeuren en dan is deze negatieve reeks (van Eredivisie-penalty's, red.) doorbroken. Voor mij is het geen issue." Niet veel later stopte hij dus de strafschop van Klaassen.

Collega-keeper Krul wordt, mede ook na de gestopte penalty van Martijn Barto waarmee hij AZ naar de finale loodste, gezien als de penaltykiller. Regelmatig wordt er naar zijn heldendaad in het Oranje tegen Costa Rica verwezen of wordt hem gevraagd naar het geheim van het stoppen van een strafschop.

Praten. Wijzen. Irriteren. Tegen de laat aan slaan. Aanraken. Groot maken. Het mooiste is als de scheidsrechter Krul bestraffend moet toespreken. Laat de penalty-nemer maar wachten. En nadenken. Twijfelen. Dat is de werkwijze van Krul. 1. Goed positioneren, zodat je snel en voluit kunt duiken. 2. Lang wachten, om zo de aanloop en schiettechniek te kunnen lezen. 3. Altijd weer goed kijken dus. 4. En waar mogelijk de strafschopnemer beïnvloeden. De regels van Frans Hoek voor Krul. Het heeft gewerkt. Werkt het zondagavond weer?

Mocht het zondagavond uitdraaien op strafschoppen kan Room als clubkeeper op betere cijfers vertrouwen dan op Krul. Toch zal de keeper van AZ met een mentale voorsprong de penaltyserie ingaan. Wat weegt er zwaarder: de cijfers of het gevoel? Wellicht krijgen we zondagavond, rond een uurtje of 20.45, antwoord op deze vraag.

Al het AZ nieuws lezen?

Geplaatst op 29 april 2017 om 16:00