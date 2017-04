PSV Vrouwen en ADO Den Haag Vrouwen zijn uitgeschakeld in de strijd om de titel in de Eredivisie Vrouwen. Beide ploegen zijn met nog vier duels te gaan niet meer in staat om koploper Ajax Vrouwen in te halen.

De Eindhovenaren verloren vrijdag met 1-0 van Ajax Vrouwen. Marjolijn van den Bighelaar scoorde. FC Twente Vrouwen droogde ADO Den Haag Vrouwen met 5-0 af. Eshly Bakker maakte twee doelpunten voor de Tukkers. Ook Lineth Beerensteyn en Lenie Onzia scoorden. Priscilla Mesker werkte een bal achter haar eigen keepster.

Stand:

Ajax 2 2 0 0 33 2- 0

FC Twente 2 2 0 0 28 6- 0

PSV 2 0 0 2 20 0- 2

ADO Den Haag 2 0 0 2 20 0- 6

In poule B versloeg Achilles'29 Vrouwen Telstar Vrouwen met 3-0. Nena Hopmans, Joy Kersten en Michelle van der Laan scoorden. sc Heerenveen Vrouwen kreeg PEC Zwolle Vrouwen met 5-1 klein. Tiny Hoekstra (twee), Simone Kets, Fenna Kalma en Elze Huls scoorden voor de Friezen. Judith Frijlink trof doel namens de gasten.

Stand:

Telstar 2 1 0 1 14 4- 6

Heerenveen 2 1 0 1 12 8- 5

Achilles'29 2 1 0 1 11 4- 3

PEC Zwolle 2 1 0 1 8 4- 6

Geplaatst op 28 april 2017 om 23:07