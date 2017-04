Of het waar is of niet? Het zou een grote shock betekenen. Joe Hart zou volgend jaar de nieuwe doelman worden van... Manchester United.

Dat beweert althans The Sun. De Engelse boulevardkrant meldt dat de 30-jarige keeper de opvolger moet worden van David de Gea, die naar Real Madrid verkast. Hart staat nota bene onder contract bij Manchester City. De steenrijke Engelse topclub verhuurt de 63-voudig Engels international dit seizoen aan het Italiaanse Torino.

Zijn contract bij The Citizens loopt nog tot medio 2019.

Geplaatst op 29 april 2017 om 15:00