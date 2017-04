In de Eredivisie is het nog alles behalve beslist, zowel boven- als onderin. Het is een van de weinige competities in Europa waarin nog niets bekend is over eventuele kampioenschappen, promoties of degradaties. Een overzicht van een aantal clubs die zich reeds kunnen scharen onder de Europese promovendi en degradanten.

Nederland

Eredivisie: n.n.b.

Jupiler League: VVV-Venlo (promotie)

Tweede Divisie: Jong AZ (promotie), Jong FC Twente (degradatie)

Het doek lijkt inmiddels gevallen voor Go Ahead Eagles, maar met een klein Deventers wonder is het nog mogelijk om degradatie te voorkomen. De Jupiler League heeft recht op één directe promotieplaats naar het hoogste podium. VVV-Venlo pakte het kampioenschap en is voor het eerst sinds het seizoen 2012/13 weer te bewonderen in de Eredivisie. In de strijd om degradatie naar de Tweede Divisie krijgt Achilles '29 nog één laatste kans om ook volgend seizoen in de Jupiler League actief te zijn. De ploeg uit Groesbeek moet in de laatste speelronde drie punten pakken tegen hoogvlieger Jong PSV. Daarbij moet FC Dordrecht de laatste wedstrijd verliezen van FC Den Bosch.

Jong AZ kroonde zich zonder al te veel moeite tot kampioen van de Tweede Divisie. De ploeg van Martin Haar verzekerde zich al op 1 april van promotie naar de Jupiler League. Het beloftenteam van FC Twente kan spreken van een iets minder succesvol seizoen. Met Paul Bosvelt als oefenmeester degraderen de jonge Tukkers naar de Derde Divisie.

Engeland

Premier League: Sunderland (degradatie)

Championship: Brighton & Hove Albion, Newcastle United (promotie), Rotherham (degradatie)

Een gevoelig seizoen voor Sunderland. Met David Moyes aan de leiding degradeert de club voor het eerst in tien jaar naar de Championship. Daar komt nog eens bij dat aartsrivaal Newcastle United terugkeert naar de Premier League. Middlesbrough, ook in de nabijheid gelegen van Newcastle én Sunderland, maakt eveneens een grote kans om te degraderen. Marten de Roon en zijn ploeggenoten hebben een klein wonder nodig om de status van Middlesbrough als Premier League-club te behouden.

Rotherham pakte slechts 22 punten uit 45 wedstrijden en degradeert niet geheel verrassend naar de League One. Jaap Stam maakt met Reading nog een kans om te promoveren naar de Premier League. Zijn ploeg staat momenteel op een derde plaats en neemt daarmee deel aan de play-offs.

Spanje

Primera Division: Granada, Osasuna (degradatie)

Segunda Division: Levante (promotie)

Het kampioenschap in La Liga gaat naar verwachting tussen Real Madrid en Barcelona. Onderin is het doek reeds gevallen voor Granada en Osasuna. Tony Adams werd verrassend aangesteld als de man die Granada moest redden voor de ondergang. Vrijdag benoemde hij John Metgod nog als rechterhand in de strijd tegen degradatie. Slechts één dag later is het over en uit voor Adams en Metgod. Granada verloor met 2-1 van Real Sociedad en is daarmee verzekerd van een plek in de La Liga 1|2|3 zoals de Segunda Division tegenwoordig officieel heet.

Duitsland

Bundesliga: n.n.b.

2. Bundesliga: VfB Stuttgart (promotie)

De degradatie van Darmstadt 98 leek slechts een kwestie van tijd, maar Torsten Frings is met zijn ploeg hard op weg om een ware Houdini-act neer te zetten. Een 3-0 overwinning op Freiburg is alweer de derde driepunter op rij en Darmstadt is nog altijd niet officieel gedegradeerd.

Volksclub VfB Stuttgart keert na slechts één seizoen in de 2. Bundesliga terug op het hoogste niveau. Kevin Grosskreutz was van grote waarde in de strijd om promotie, maar maakte het daadwerkelijke feest niet mee. Op 3 maart werd de dynamische verdediger annex middenvelder op staande voet ontslagen wegens een vechtpartij. Onlangs tekende hij een contract bij Darmstadt, waardoor hij volgend seizoen misschien alsnog in de Bundesliga actief is.

Geplaatst op 29 april 2017 om 20:02