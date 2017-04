Claudia van den Heiligenberg heeft zaterdag met USV Jena met 0-2 verloren van Turbine Potsdam. Bij rust stond het al 0-2.

In de tweede helft probeerde de thuisploeg nog terug te komen in de wedstrijd, maar dat lukte niet. Het werd met nog 25 minuten op de klok ook wel erg lastig, toen Lina Hausicke haar tweede gele kaart kreeg en dus met rood naar de kant moest. Van den Heiligenberg speelde negentig minuten mee bij de nummer negen in de stand.

