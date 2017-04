Tessel Middag is er zaterdag niet in geslaagd om met Manchester City de finale van de UEFA Women's Champions League te bereiken. Ze won weliswaar met haar ploeg met 0-1 van Olympique Lyon, dat was niet genoeg. De Fransen hadden eerder al met 1-3 gewonnen.

Middag deed in de return 21 minuten mee. Olympique Lyon speelt de finale tegen het Paris Saint-Germain van Loes Geurts, dat met 2-0 won van FC Barcelona. De Nederlandse keepster zat alleen wel negentig minuten op de bank.

