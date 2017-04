Carli LLoyd maakte zaterdag een fraaie goal voor Manchester City. Het was de enige treffer in het duel in de halve finale tussen haar ploeg en Olympique Lyon (0-1).

In the 2nd leg of the UEFA Women's Champions League semifinal, Lyon's Sarah Bouhaddi gave Carli Lloyd a gift. Carli Lloyd accepted. pic.twitter.com/JC9G95lyiB — Planet FĂștbol (@si_soccer) 29 april 2017

Geplaatst op 29 april 2017 om 23:46