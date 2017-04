AZ en Vitesse zouden het zondag in de bekerfinale wel eens zo spannend kunnen maken, dat het uitdraait op strafschoppen. AZ won dit seizoen in de halve finale nog na penalties, maar is door de jaren heen zeer wisselvallig gebleken vanaf elf meter. Vitesse deed het beter. Een goed vooruitzicht voor de Arnhemmers?

In de meest recente strafschoppenserie won AZ met 3-2 van sc Cambuur. Daardoor bereikte de ploeg de finale van het huidige bekertoernooi. De winnaar was al binnen de eerste vijf strafschoppen aangewezen. Alireza Jahanbakhsh en Mattias Johansson misten namens AZ, Robbert Schilder en Jurjan Mannes misten namens sc Cambuur. Doelman Tim Krul pakte uiteindelijk de penalty van Martijn Barto.

In het seizoen 2013/14 won AZ ook al een strafschoppenserie. Toen moest sc Heerenveen er met 7-6 aan geloven. Hakim Ziyech miste namens sc Heerenveen, Nemanja Gudelj zag zijn inzet namens AZ gestopt worden. Esteban pakte later ook nog de pingel van Yanic Wildschut, terwijl AZ bleef scoren. De Alkmaarders wonnen dus hun laatste twee strafschoppenseries op rij.

Toch is AZ zeer wisselvallig als het gaat om strafschoppenseries in de KNVB Beker. De Noord-Hollanders moesten in de historie tien keer proberen via strafschoppen een ronde verder te komen. Dat lukte vijf keer wel en vijf keer niet. De allereerste keer dat het lukte was in het seizoen 1969/70, toen Gooiland met 7-8 werd verslagen. De allereerste nederlaag volgde een seizoen later, toen SVV met 3-5 te sterk was. De laatste nederlaag was in het seizoen 2006/07, toen Ajax in een zinderende bekerfinale winnaar werd.

De strafschoppenseries van AZ:

Seizoen: Ronde: Tegenstander: Resultaat: Na penalty's: 2016/17 Halve finale sc Cambuur Winst 3-2 2013/14 Laatste 16 sc Heerenveen Winst 7-6 2006/07 Finale Ajax Verlies 7-8 1999/00 Halve finale NEC Verlies 1-4 1995/96 2e ronde NEC Winst 0-1 1974/75 Kwartfinale IJsselmeervogels Verlies 1-2 1973/74 Laatste 16 Telstar Winst 0-2 1971/72 1e ronde FC Den Haag/ADO Verlies 4-5 1970/71 2e ronde SVV Verlies 3-5 1969/70 1e ronde Gooiland Winst 7-8 5 winst-5 verlies

De laatste keer dat Vitesse via een strafschoppenserie moest proberen te winnen, was in het seizoen 2011/12. NAC Breda was toen in de tweede ronde de tegenstander. Het werd 5-4 voor de Arnhemmers. Tim Gilissen was de enige die de bal niet voorbij Vitesse-doelman Piet Velthuizen kreeg.

Zes jaar eerder moest Vitesse ook aantreden in de strafschoppenserie. Toen, tegen AGOVV Apeldoorn, ging het mis in de tweede ronde. De mannen uit Apeldoorn wonnen met 2-3. Matthew Amoah en Igor Gluscevic scoren, Richard Knopper en Gill Swerts slagen er niet in hun strafschop te benutten. Een flinke tegenvaller voor de Arnhemmers.

Vitesse moest in de historie van de KNVB Beker twaalf keer proberen via strafschoppen de volgende ronde te bereiken. Dat lukte vijf keer niet en zeven keer wel, vaker wel dan niet, dus. In het seizoen 1989/90 toonde de ploeg aan over stalen zenuwen te beschikken. Zowel AFC Amsterdam (0-1, eerste ronde) als Roda JC (1-2, kwartfinale) werden vanaf elf meter verslagen.

De strafschoppenseries van Vitesse:

Seizoen: Ronde: Tegenstander: Resultaat: Na penalty's: 2011/12 2e ronde NAC Breda Winst 5-4 2005/06 2e ronde AGOVV Apeldoorn Verlies 2-3 2000/01 Halve finale FC Twente Verlies 3-4 1996/97 Laatste 16 FC Twente Winst 3-5 1991/92 Laatste 16 Sparta Verlies 4-3 1991/92 3e ronde Veendam Winst 2-3 1990/91 Kwartfinale BVV Verlies 4-3 1989/90 Kwartfinale Roda JC Winst 1-2 1989/90 1e ronde AFC Amsterdam Winst 0-2 1988/89 Kwartfinale Willem II Verlies 4-3 1986/87 Laatste 16 De Graafschap Winst 3-2 1970/71 1e ronde ZFC Winst 5-4 7 winst-5 verlies

Geplaatst op 30 april 2017 om 12:00