Linköpings, de ploeg van de geblesseerde Renée Slegers, heeft zondag met 2-1 gewonnen van het Djurgardens van Sheila van den Bulk. Bij rust stond het nog 0-0.

De doelpunten vielen pas in de laatste zeventien minuten. De thuisploeg kwam op voorsprong, zag de gasten dankzij een eigen doelpunt langszij komen, maar maakte in de laatste minuut de winnende treffer. Van den Bulk stond toen al niet meer op het veld. Ze werd in de 77ste minuut gewisseld.

Geplaatst op 30 april 2017 om 20:14