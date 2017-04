Vitesse heeft voor het eerst in de geschiedenis de KNVB Beker gewonnen. In een erbarmelijk slechte wedstrijd kroonde Ricky van Wolfswinkel zich tot matchwinnaar. Het geel zwarte gedeelte van De Kuip zat allerminst met hoe de overwinning tot stand kwam.

Er was vooraf veel gezegd, geschreven en uitgezonden over de finale tussen Vitesse en AZ. Conclusie van de vooruitblikken: de teams zouden elkaar niet veel ontlopen. Tegen ELF Voetbal zei ex-Vitessenaar Frans Thijssen: "Het wordt een close game. Het is echt 50/50. Het gaat van details afhangen." Thijssen was niet de enige die er zo over dacht, want de trainers konden op de persconferentie vooraf ook geen uitgesproken favoriet aanwijzen. De analyses bleken op waarheid te berusten, want het niveauverschil was niet groot.

Niet groot in negatieve zin, want na een goed begin van AZ werd het een wedstrijd die enkel door de belangen ervan leuk was. De spelers stonden duidelijk onder hoogspanning, alsof ze aangesloten waren op een hoogspanningsmast. Zelfs in een flipperkast was er meer rust. De ene roei volgde de andere op. Er waren wel wat mogelijkheden, zo raakte Derrick Luckassen de lat uit een vrije trap, maar tot uitgespeelde kansen kwamen beide teams amper. Een 0-0 bij rust was dan ook een logisch gevolg.

Feestje

Slechter leek het niet te kunnen, maar in de tweede helft was er nog minder rust op het veld. De wedstrijd groeide uit tot een duel waarbij degene die als eerste zou scoren ook zou winnen. Zo geschiedde. Waar AZ gevaarlijk werd uit standaardsituaties, maar Vitesse met kunst en vliegwerk overeind bleef, zorgde een detail voor de beslissing. Nota bene de slechtste onder de slechten Milot Rashica gaf een afgemeten voorzet die door topschutter Van Wolfswinkel knap werd ingetikt. Voorafgaand ging wel een enorme flater van Tim Krul, die de voorzet volledig verkeerd inschatte.

Niet veel later maakte Van Wolfswinkel ook nog de 0-2, waardoor het pleit beslecht was. Dat het niet mooi was zaten spelers, trainers en vooral de fans niet mee. De Arnhemse supporters lieten de supportersliederen gretig van de tribunes rollen. Waar is dat feestje? en We gaan Europa in. Het was het startschot van waarschijnlijk 24 uur lang feest in en rondom Arnhem. Dat het slecht was maakte ook doelpuntenmaker Van Wolfswinkel niet uit. Bij Fox Sports: "Ik dacht ook niet dat er nog een winnaar zou komen. Het was heel erg slecht, maar nu staan we hier. Daar gaat het uiteindelijk om." De selectie van Vitesse heeft geschiedenis geschreven. Hoe? Daar maalt niemand om.

