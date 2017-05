Vivianne Miedema heeft maandag de hoofdrol vertolkt in de competitiewedstrijd tussen Bayern München en Hoffenheim. De Nederlandse aanvalster maakte allebei de doelpunten in het duel: 2-0.

De voetbalster van het Nederlands vrouwenelftal opende in de vijfde minuut de score. Twee minuten voor rust trof ze voor de tweede maal doel. Ze bleef de hele wedstrijd in het veld staan bij de nummer drie in de stand. Keepster Jacintha Weimar zat op de bank.

Geplaatst op 01 mei 2017 om 18:49