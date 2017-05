Donderdag heeft Ajax weer eens een grote Europese afspraak. In de halve finale van de Europa League komt Olympique Lyonnais op bezoek in de Amsterdam ArenA. De beide clubs hebben eerder tegen elkaar gespeeld en hebben tevens gemeen dat ze allebei voor het eerst in jaren een goede Europese prestatie leveren. ELF Voetbal zet de feiten en cijfers voor je op een rij!

LYON IS AANGESLAGEN VOOR WEDSTRIJD TEGEN AJAX

Woensdag 3 mei: 18.45 uur:

EUROPA LEAGUE:

HEENWEDSTRIJD HALVE FINALES:

Ajax - Olympique Lyonnais

In Amsterdam en in Lyon zullen de zenuwen ongetwijfeld de overhand hebben. Maar voor wie de internationale voetbalmedia volgt is het duidelijk dat de rest van Europa zich enorm verheugt op de ontmoeting van woensdag, die algemeen wordt beschouwd als een wedstrijd tussen twee van de meest talentvolle ploegen van Europa. Ajax, kortom, heeft internationaal veel indruk gemaakt de laatste weken. Niet alleen hebben de Amsterdammers dit seizoen de meeste doelpogingen (187) en de meeste schoten op doel (76) van alle deelnemers van de Europa League, ook het geweldige spel in de thuiswedstrijd tegen Schalke 04 en de miraculeuze ontsnapping met tien man een week later zijn internationaal ingeslagen.

Ajax zit dus voor het eerst in twintig jaar weer bij de laatste vier van een Europees toernooi. Maar of er ook nog een vervolg komt in de vorm van een finaleplaats is sterk de vraag, want Olympique Lyon is nog wel even wat andere koek dan Schalke 04, ook al zijn de Fransen verre van onverslaanbaar. Hoewel de huidige nummer vier van de Franse Ligue 1 in de zestiende finales tegen AZ twee keer met imponerende cijfers won (7-1, 4-1), hadden de Alkmaarders in de thuiswedstrijd een fors aantal mogelijkheden om vaker te scoren dan dat ene doelpuntje.

In geen van de afgelopen wedstrijden haalde Lyon nog de vorm van eerder in het seizoen. Begin april werd de thuiswedstrijd tegen Lorient met 1-4 verloren. Na 210 minuten spelen tegen het Turkse Beşiktaş had Lyon regelmatig het nodige geluk en won uiteindelijk na een ellenlange strafschoppenreeks. Kort daarna ging ook nog de thuiswedstrijd tegen AS Monaco, halve finalist in de Champions League, verloren: 1-2. En dan waren er nog de nodige problemen met het publiek. Zo begon de thuiswedstrijd tegen Beşiktaş 30 minuten later omdat het veld voor de wedstrijd vol toeschouwers stond. Een paar dagen later werd de uitwedstrijd bij Bastia zelfs in de rust gestaakt, nadat Lyon-spelers eerst tijdens de warming-up waren aangevallen en er daarna in de rust opnieuw ongeregeldheden uitbraken. Pas afgelopen weekend speelde Lyon weer eens een wedstrijd die min of meer normaal verliep, ook al was de winst bij Angers uiterst benauwd: 1-2, na een 0-2 ruststand. De goals waren van Mathieu Valbuena en Nabil Fekir).

Ondanks die overwinning werden de zorgen van Lyon-trainer Bruno Génésio niet minder om. Middenvelder Corentin Tolisso moest per brancard van het veld met wat in eerste instantie leek op een gebroken enkel. Uiteindelijk viel dat mee, maar de 22-jarige Tolisso, die vorige maand debuteerde in de nationale ploeg, zal er in de Amsterdam ArenA mogelijk nog niet bij zijn. Dat geldt vermoedelijk eveneens voor de 25-jarige topscorer Alexandre Lacazette (24 goals in Ligue 1) die in de wedstrijd in Turkije tegen Beşiktaş moest uitvallen met een zware hamstringblessure. Ook Memphis Depay ontbrak tegen Angers als gevolg van een enkelblessure. De aanvaller - inmiddels al vijf goals in Ligue 1 - is sowieso niet speelgerechtigd tegen Ajax omdat hij eerder dit seizoen al met Manchester United in de Europa League uitkwam.

Bij Ajax ontbreken woensdagavond Joël Veltman en de 'held van Schalke' Nick Viergever als gevolg van een schorsing. Lyon en Ajax treffen elkaar op 11 mei voor de return. De uiteindelijke winnaar stuit op 24 mei in het Zweedse Stockholm op Manchester United of Celta de Vigo.

AJAX VERLOOR NOG NOOIT VAN LYON

Olympique Lyonnais in het kort:

Ondanks een 0-1 thuisnederlaag tegen Manchester City heeft de vrouwenploeg van Olympique Lyon zich al geplaatst voor een Europese finale. In Engeland hadden de Franse dames met 1-3 gewonnen. Lyon is al houder van de UEFA Women's Champions League. Op 1 juni is de finale tegen de vrouwen van Paris Saint-Germain in het Cardiff City Stadion. In de Champions League kwam Ajax twee keer eerder Lyon tegen en … verloor nog nooit. In de voorrondes van het seizoen 2002/2003 won Ajax - met Ronald Koeman als trainer - zowel in Amsterdam (2-1; 2x Zlatan Ibrahimović) als ook in Lyon (0-2); Steven Pienaar en Rafael Van der Vaart). In de voorrondes van het toernooi 2011/2012 werd het zowel in Nederland als ook in Frankrijk 0-0. De 0-0 in Amsterdam was overigens voor Lyon genoeg om zich - dankzij een beter doelsaldo dan Ajax - voor de knockout-fase te kwalificeren.

Tijdens de allerlaatste wedstrijd in Lyon, op 22 november 2011, maakte Davy Klaassen zijn debuut voor Ajax. Bij Lyon speelde Alexandre Lacazette - als invaller - een aantal minuten mee. In Europees verband speelde Ajax elf keer eerder tegen een Franse tegenstander. Ajax won zes keer. Drie keer eindigde de Europese wedstrijd in een gelijkspel en twee keer won de Franse ploeg. Behalve die twee wedstrijden in Amsterdam, speelde Lyon nog vier andere Europese wedstrijden in Nederland. Lyon won de helft: drie keer. Behalve die 4-1 tegen AZ waren dat een 0-4 zege op PSV en een 0-2 winst bij Heerenveen. Twee keer werd er gelijkgespeeld en in 2002 werd dus met 2-1 van Ajax verloren. Lyons meest traumatische wedstrijd in Nederland was in de kwartfinales van de Champions League tegen PSV in 2005. Na een 1-1 in Lyon en een 1-1 in Eindhoven, werd Lyon uitgeschakeld na het nemen van strafschoppen. Twee weken geleden had Lyon een reeks van zestien penalty's nodig (7-6 winst) om Beşiktaş te verslaan. Ajax is nu al 12 Europese thuiswedstrijden op rij ongeslagen (7x winst en 5x gelijk). Dit seizoen werden alle zes de thuiswedstrijden gewonnen. In vijf ontmoetingen kreeg Ajax zelfs geen goal tegen. Alleen Celta de Vigo scoorde twee keer in de ArenA, maar verloor desondanks met 3-2.

Lyon - dat ook speelde in de voorrondes van de Champions League - speelde in Europees verband zes uitwedstrijden en verloor de helft van die ontmoetingen (2x winst en 1x gelijk). Ajax is de enige club die in alle acht edities van de Europa League speelde. Ajax speelde in de Champions League van 1996/97 voor het laatst in een halve finale (en verloor van Juventus). De laatste halve finale van Lyon was in de Champions League van 2009/10. Bayern München was de club die Lyon destijds uitschakelde.

Geplaatst op 02 mei 2017 om 16:14