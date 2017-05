Minke Booij neemt in september afscheid van de KNVB. De manager vrouwenvoetbal gaat aan de slag bij Spieren voor Spieren, waar ze directeur wordt.

"We feliciteren Minke met deze stap in haar carrière", aldus KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee op de site van de voetbalbond. "Minke heeft bij de KNVB een basis gelegd voor de professionalisering in de top van het vrouwenvoetbal. Ook is er bij steeds meer amateurverenigingen aandacht voor meiden- en vrouwenvoetbal. Die koers trekken we de komende jaren door. Het organiseren van het grootste EK Vrouwen ooit komende zomer onderstreept onze ambitie om het vrouwenvoetbal nog meer op de kaart te zetten."

"Ik heb een fantastische tijd gehad bij de KNVB, waarin het vrouwenvoetbal grote stappen heeft gezet", zegt Booij. "De Eredivisie Vrouwen is een sterke competitie in wording, die steeds meer zichtbaar is, er voetballen steeds meer meiden en met een topsporttoernooi als het EK Vrouwen in aantocht blijft het enthousiasme voor vrouwenvoetbal groeien.

Geplaatst op 02 mei 2017 om 17:48