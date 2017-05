Al jaren wordt de discussie gevoerd: is Lionel Messi of Cristiano Ronaldo nou de beste speler ter wereld? Veel statistieken spreken in het voordeel van Messi, maar eentje na vandaag niet meer. In de stadsderby tegen Atlético Madrid maakte Ronaldo opnieuw een hattrick, zijn zevende ooit in de Champions League. Daarmee evenaart hij het aantal van de recordhouder, inderdaad, Lionel Messi.

In de eerste halve finale van de Champions League wist Real Madrid overtuigend te winnen. Drie keer geeft Ronaldo Oblak het nakijken, waardoor het een haast onmogelijke opgave wordt voor Atlético om alles in de return nog recht te zetten. Het was niet de eerste hattrick van Ronaldo in de Champions League dit seizoen. Nog geen maand geleden speelde hij met drie doelpunten een belangrijke rol in de uitschakeling van Bayern München.

Ronaldo voert nu samen met Messi de lijst aan, beide wisten ze in zeven Champions League-duels minstens drie keer te scoren. Opmerkelijk is het gat met de nummers twee: Luiz Adriano, Filippo Inzaghi en Mario Gómez maakten alle drie 'slechts' drie hattricks. Er is overigens maar een tegenstander tegen wie zowel Messi als Ronaldo in Europees verband drie keer het net wist te vinden. Die twijfelachtige eer is aan Ajax. In de Spaanse competitie stond Ronaldo al op meer hattricks dan Messi: 32 tegenover 26.

Dit seizoen

Ook dit seizoen scoorde Ronaldo meer hattricks dan zijn 'rivaal'. De linksbuiten van Real maakte er vijf, verdeeld over La Liga (2), de Champions League (2) en het WK voor clubteams (1). Messi scoorde dit seizoen in slechts twee wedstrijden drie keer, beide in de groepsfase van de Champions League. Wel is de Argentijn met 33 doelpunten vaker trefzeker. Ronaldo scoorde twintig keer. In de Champions League scoorde Messi er dit seizoen elf, een meer dan de Portugees. Daar moet wel bij vermeld worden dat Ronaldo dit seizoen twee wedstrijden meer speelde in de Champions League.

Geplaatst op 02 mei 2017 om 23:46