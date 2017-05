De strijd leek gestreden. Lionel Messi voegde vorige week liefst vier doelpunten aan zijn totaal toe in het klassement van de ESM Gouden Schoen. Maar Bas Dost geeft de strijd niet op.

Onze landgenoot was afgelopen zondag goed voor een hattrick in de uitwedstrijd tegen Sporting Braga. Daarmee nam de boomlange Drent de volledige productie van Sporting Clube de Portugal voor zijn rekening tijdens de 2-3 zege. Dost bracht daarmee zijn seizoenstotaal op 31. Nog altijd twee minder dan Messi en omgerekend zelfs vier, omdat goals in zowel de Spaanse als Portugese competitie dubbel tellen.

Messi bleef zaterdag in de stadsderby tegen RCD Espanyol droog staan, maar maakte drie dagen eerder wel twee treffers tijdens de 7-1 monsterzege op hekkensluiter Osasuna. De Argentijnse steraanvaller heeft nog drie wedstrijden voor de boeg om zijn seizoenstotaal uit te breiden. Voor Dost rest eenzelfde aantal wedstrijden, waardoor de spanning op de ranglijst gehandhaafd blijft.

Robert Lewandowski klom naar plek drie. De Poolse aanvaller van FC Bayern München scoorde twee keer in de met 0-6 gewonnen uitwedstrijd tegen VfL Wolsfburg. Hij bracht zijn seizoenstotaal daarmee op 28 en passeerde de scoringsloze Pierre-Emerick Aubameyang tevens op de topscorerslijst van de Bundesliga. Luis Suárez klom door zijn twee treffers tegen Espanyol naar plek vijf, terwijl de andere spelers in de top dertien het net afgelopen weekend niet wisten te vinden.

Dat gold ook voor de spelers in de Eredivisie, omdat de competitie vanwege de finale van de KNVB Beker stillag. Wel een nieuwe landgenoot in de top honderd. Arjen Robben maakte zaterdag zijn elfde treffer in de Bundesliga op bezoek bij VfL Wolfsburg. De vleugelflitser uit Bedum is daardoor terug te vinden op plek 92.

ESM Gouden Schoen 2016/’17

Datum: 2 mei 2017

1. Lionel Messi (FC Barcelona) 33 x 2 = 66

2. Bas Dost (Sporting Clube de Portugal) 31 x 2 = 62

3. Robert Lewandowski (FC Bayern München) 28 x 2 = 56

4. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 27 x 2 = 54

5. Andrea Belotti (Torino FC) 25 x 2 = 50

Edin Džeko (AS Roma) 25 x 2 = 50

Luis Suárez (FC Barcelona) 25 x 2 = 50

8. Mauro Icardi (Internazionale) 24 x 2 = 48

Romelu Lukaku (Everton FC) 24 x 2 = 48

10. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 31 x 1,5 = 46,5

11. Gonzalo Higuaín (Juventus) 23 x 2 = 46

Anthony Modeste (1.FC Köln) 23 x 2 = 46

13. Dries Mertens (SSC Napoli) 22 x 2 = 44

14. Harry Kane (Tottenham Hotspur) 21 x 2 = 42

15. Ciro Immobile (SS Lazio Roma) 20 x 2 = 40

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 20 x 2 = 40

17. Diego Costa (Chelsea) 19 x 2 = 38

Alexis Sánchez (Arsenal) 19 x 2 = 38

Francisco Soares ‘Tiquinho’ (Vitória Guimarães SC/FC Porto) 19 x 2 = 38

20. Sergio Agüero (Manchester City) 18 x 2 = 36

Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) 24 x 1,5 = 36

22. Dele Alli (Tottenham Hotspur) 17 x 2 = 34

Iago Aspas (RC Celta de Vigo) 17 x 2 = 34

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 17 x 2 = 34

Timo Werner (RasenBallsport Leipzig) 17 x 2 = 34

26. Marcus Berg (Panathinaikos) 22 x 1,5 = 33

27. Marco Borriello (US Cagliari Calcio) 16 x 2 = 32

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) 16 x 2 = 32

29. Nicolai Jørgensen (Feyenoord) 21 x 1,5 = 31,5

Geplaatst op 03 mei 2017 om 10:24