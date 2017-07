Gevallen toptrainers die eerherstel haalden

Claudio Ranieri heeft zich verbonden aan het Franse Nantes. De goedlachse Italiaan werd bij Leicester City in het voorjaar op straat gezet, maar is op jacht naar eerherstel. Welke toptrainers haalden voor hem al eerherstel na een keer flink onderuit te zijn gegaan?

Louis van Gaal De Amsterdammer stelde zich wat kinderlijk op toen zijn AZ in 2007 in het zicht van de haven strandde, maar het zou nog erger worden. In het daaropvolgende seizoen verwerd de Alkmaarse formatie tot het nationale spotobject. In de tweede seizoenshelft bleef de ploeg twaalf wedstrijden zonder winst en werd er in stadions massaal ‘naar Van Gaal gezwaaid’. AZ eindigde als elfde, maar Van Gaal zou terugzwaaien. Het volgende seizoen begon met twee nederlagen, maar daarna bleef de ploeg ongeslagen tot het weekend waarin ze kampioen werden. Van Gaal ging naar Bayern München en legde het fundament voor de hedendaagse Beierse voetbalmachine.

Brian Clough Toen Don Revie het ronduit smerige elftal van Leeds United in 1974 verliet om bondscoach van Engeland te worden, was het verrassend dat Brian Clough hem opvolgde. Hij had zich immers altijd uitgesproken tegen het gemene spel van Leeds. Hij hield het op Elland Road precies 44 dagen vol voordat hij ontslagen werd. Hij ging naar Nottingham Forest en maakte daar van een onbeduidend provincieclubje een Europese grootmacht die tweevoudig kampioen van Europa werd: vaker dan Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester City, Paris Saint-Germain, AS Monaco, Schalke 04 en AS Roma samen!

Otto Rehhagel Bij Bayern München zal wel even fnuikend gegrinnikt zijn toen Otto Rehhagel werd aangesteld als nieuwe trainer van FC Kaiserslautern. Rehhagel was eerder ontslagen in München en ging nu in de Tweede Bundesliga aan de slag. Ook toen Rehhagel in 1997 promotie bewerkstelligde zullen weinigen de bui hebben zien hangen. Het lachen verging ze toch: Rehhagel presteerde het ondenkbare door de promovendus van de Betzenberg als eerste nieuwkomer ooit in een keer kampioen te maken. Als de rehabilitatie daarmee niet voltooid was: zes jaar later bezorgde hij Griekenland de EK-titel.

Alex Ferguson Het adagium luidt dat iedereen een keer ontslagen wordt. Ook Alex Ferguson? Zelfs Alex Ferguson. Volgens velen de beste trainer die er ooit was, maar het Schotse St. Mirren heeft de ‘eer’ de enige vereniging te zijn die de fameuze Schot ooit aan de dijk zette. Eind jaren ’70 werd Ferguson daar ontslagen op grond van zijn gedrag. Omdat hij het aanvocht weten we ook dat het tribunaal St. Mirren gelijk gaf en Ferguson beschreef als ‘kleinzielig’ en ‘onvolwassen’. Het kleinzielige heeft hij altijd gehouden, maar zijn toekomstige werkgevers namen dat gezien zijn indrukwekkende prestaties uiteraard voor lief.

Frank Rijkaard Het is koffiedik kijken welke trainer er in 2021 met de Cup met de Grote Oren staat, maar we durven er wel wat op in te zetten dat het niet Robert Maaskant of Ron de Groot zal zijn. En toch gebeurde zoiets in 2006 wel. Frank Rijkaard stond aan het roer bij Sparta toen de Rotterdammers in 2002 tegen een historische, pijnlijke degradatie aanliepen. Toch stelde FC Barcelona hem aan en die ploeg, steunend op Ronaldinho en een jonge Lionel Messi, liet oogstrelende dingen zien. In 2006 bekroonde Rijkaard zijn werk met de Champions League-zege.

Geplaatst op 26 juni 2017 om 19:44