Pep Guardiola is duidelijk niet tevreden over de backs van Manchester City, want de Catalaanse trainer hoopt eerdaags liefst drie nieuwe vleugelverdedigers te prestenteren. Dani Alves, Benjamin Mendy en Kyle Walker moeten City komen versterken als het aan Guardiola ligt. Dat meldt The Daily Mail.

Manchester City hoopt het drietal nog te prestenteren voordat de voorbereiding begint. Of dat gaat lukken is afwachten, maar vooral de komst van Alves lijkt een kwestie van tijd. De Braziliaan liet zijn contract bij Juventus ontbinden en heeft nu vrij spel. Mendy lijkt ook haalbaar, maar Tottenham Hotspur zal er zeker niet happig op zijn om Walker naar een concurrent te laten vertrekken. Het is in ieder geval duidelijk waar de huidige prioriteit ligt van Guardiola.

Geplaatst op 27 juni 2017 om 13:01