De Confederations Cup is in volle gang, maar écht leven in de voetbalwereld doet het niet. Het aanzien van het voorbereidingstoernooi wordt misschien nog wel het beste geïllustreerd door Duitsland, dat vrijwel alle vaste krachten heeft thuisgelaten.

Met de 3-1 overwinning op Kameroen plaatste Duitsland zich zondag voor de halve finale van de Confederations Cup, die komende donderdag op het programma staat. Voor menig voetballiefhebber met een focus op Nederland zal de Duitse selectie enkele verrassende namen herbergen. Het verschil met de selectie waarmee onze oosterburen wereldkampioen werd is als dag en nacht. Slechts drie spelers uit die zomer van 2014 maken nu ook deel uit van de selectie, namelijk Julian Draxler, Shkodran Mustafi en Matthias Ginter.

Op het EK van 2016 in Frankrijk waren er iets meer spelers bij die nu ook hun kunsten vertonen in Rusland, maar dat waren er ook nog altijd maar zeven, waarvan twee keepers. Duistland staat voor een kruispunt en dat lijkt bondscoach Joachim Löw zich tijdig te beseffen. De trainer ziet de Confederations Cup als uitgelezen kans jonge talenten aan het grote werk te laten ruiken. Dat is hem op kritiek komen te staan, want de CEO van het organisatiecomité van het WK, Alexey Sorokin, was niet blij met de keuzes van de Duitsers. "Het hart van een voetbalfan bloedt als de regerend wereldkampioen speelt zonder haar sterren. Maar we zullen het moeten accepteren."

De Confederations Cup is verworven tot een groot experiment. Ergens jammer, maar vooral begrijpelijk. De sterren van Duitsland, onder anderen Toni Kroos, Jerome Boateng en Mesut Özil, moeten er volgend jaar staan, en niet deze zomer. Dat Löw ook daadwerkelijk experimenteert, bewijst hij met zijn veranderlijke basiselftal. Bijna alle spelers hebben al minuten mogen maken. Met het (waarschijnlijke) afscheid van gerennomeerde internationals als Philip Lahm, Per Mertesacker, Lukas Podolski en Mario Gomez zijn er enkele posities te vervullen. Enkele spelers die op de nominatie staan om hun vacatures in te vullen:

Kerem Demirbay

Het is snel gegaan met Kerem Demirbay. In het seizoen 2015/16 speelde hij nog in de Tweede Bundesliga bij Fortuna Düsseldorf. Daar draaide hij dusdanig goed dat er een mooie promotie voor hem volgde. Niet naar zijn eigenlijke werkgever HSV, maar naar TSG Hoffenheim, dat hem voor 1,7 miljoen overnam van de club uit Hamburg. Achteraf een spotgoedkoop bedrag, want de centrale middenvelder speelde wederom een uitstekend seizoen. Met zes doelpunten en tien beslissende voorzetten was hij een van de drijvende krachten achter het succes van Hoffenheim. Het goede spel van de Turks-Duitse middenvelder werd beloond met een plekje in de selectie om de Confederations Cup. Tegen Kameroen zorgde Demirbay op prachtige wijze voor de openingstreffer.

Leon Goretzka

Een andere middenvelder die van zich laat horen in Rusland is Leon Goretzka. Geen onbekende meer, want onder meer Juventus en Arsenal zouden achter hem aan zitten. In 2014 maakte hij al zijn debuut voor Die Mannschaft, maar tot voor de Confederations Cup kwam Goretzka niet verder dan slechts vijf interlands. Hij lijkt zich naar een mooi contract bij een absolute topclub te voetballen. Waarschijnlijk met als gevolg dat hij een zekerheid wordt in de Duitse selectie.

Timo Werner & Lars Stindl

Waar er voor de bovenste twee genoeg concurrentie voor handen is, is de spitspositie dun gezaaid. Wie het hardst op de deur klopt voor die vacante positie is Timo Werner, in de afgelopen jaargang goed voor liefst 21 doelpunten in de Bundesliga namens RB Leipzig. Tegen Kameroen scoorde hij zijn eerste interlandgoals, maar toch kreeg hij tegen Chili en Australië niet de voorkeur in de spits.

Lars Stindl van Borussia Mönchengladbach nam de honneurs in die wedstrijden naar behoren waar. Desondanks lijkt Werner meer toekomst te hebben. Hij scoorde meer afgelopen seizoen, is nog een stuk jonger (21 om 28) en voetbalt komende jaargang in de Champions League. Er is echter één ding: Werner is niet populair bij de fans. Hij is voor de supporters hét symbool van RB Leipzig, de club die alom wordt gehaat door de concurrentie.

Geplaatst op 27 juni 2017 om 14:47