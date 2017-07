Curaçao heeft voor het eerst in de geschiedenis de Caribbean Cup gewonnen. In de finale werd Jamaica met 2-1 aan de kant geschoven. In de verdediging was er in de eindstrijd een plekje ingeruimd voor Quentin Jakoba, in het dagelijkse leven personal coach en speler van Kozakken Boys. We spraken met hem over de belevenissen met zijn land, het uitkomen van zijn droom en de Gold Cup.

Hij kan het moment nog zo voor de geest halen. Quentin Jakoba was een weekendje weg met zijn familie toen hij meerdere keren werd gebeld door Remko Bicentini, bondscoach van Curaçao. "Daarna appte hij me en vroeg of ik wilde terugbellen, want hij kon me niet bereiken. Ik was met familie; lekker aan het eten en gewoon aan het genieten. Dus ik had mijn telefoon helemaal niet gehoord. Toen ik las dat de afzender Remko Bicentini was, heb ik hem toch maar teruggebeld om te kijken wat hij van me wilde. Hij vroeg toen of ik klaar was om mee te doen aan de kwalificatiewedstrijden om de Gold Cup. Ja, natuurlijk was ik dat, het was echt een droom die uitkwam. Iedereen uit mijn omgeving gunde het me van harte dat ik werd geselecteerd, want ze wisten hoe graag ik international van Curaçao wilde worden. Dit is iets wat ik altijd op mijn verlanglijstje had staan, van kleins af aan."

Jakoba, in het dagelijkse leven eigenaar van fitnessbedrijf QMotivation, speelde tegen zowel Antigua en Barbuda als Puerto Rico. Op Puerto Rico kon Curaçao zich voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor de Gold Cup. De tegenstander probeerde dat met man en macht te voorkomen, mentale spelletje werden volgens Jakoba zeker niet gemeden. "We werden niet hartelijk ontvangen. Je merkt dat zo'n land er alles aan doet om ons mentaal te breken. We werden in een hotel gezet waar het eten niet goed was, mochten niet naar buiten omdat het te gevaarlijk zou zijn, de airco deed het amper… Ga zo maar door. Zelfs op het veld deden ze er nog alles aan, zo viel het licht uit en waren de ballen niet goed. Maar het is ze gelukkig niet gelukt om ons te breken."

AA-Drink

Want Curaçao wint op Puerto Rico met 2-4, door doelpunten van Leandro Bacuna (2), Rangelo Janga en Felitciano Zschusschen. "Spullen mee, naar het vliegtuig en op Curaçao een feestje vieren", reageert de 29-jarige centrale verdediger haast laconiek. "Daar hebben we wel even een feestje gehouden, met de supporters die ons opwachtten. Zonder alcohol voor mij, haha. Ik ben een sportman, maar gelukkig hadden ze genoeg AA-Drink. Ik merk dat voetbal groter aan het worden is op het eiland, terwijl het voorheen toch voornamelijk draaide om honkbal. Het nationale voetbalteam heeft enorme stappen gezet en dan merk je dat het begint te leven. Onder meer aan de toeschouwersaantallen en media-aandacht."

Jacoba is naar eigen zeggen tevreden over de indruk die hij heeft achtergelaten bij de bondscoach. Niet alleen in zijn twee interlands, maar ook op de trainingsstage in aanloop naar het seizoenstoetje. Dat blijkt, want de bondscoach gunde hem in de finale van Caribean Cup een basisplek en nu wacht dus de Gold Cup, waar Curaçao in een groep zit met Mexico, El Salvador en weer Jamaica. "Ik denk dat de kans groot is dat we in ieder geval de volgende ronde halen. Op Curaçao speelden we gelijk tegen El Salvador, Jamaica is te doen. Bij Mexico spelen grote namen, maar dat betekent niet dat we daar niets tegenover kunnen zetten."

Aan de sfeer in de selectie zal het in ieder geval niet liggen, want die blijft ondanks het hogere niveau nog steeds uiterst hartelijk volgens Jakoba. "Je wordt direct overal bij betrokken. Het is een hele hechte groep, net een familie. Je gaat eigenlijk gelijk mee in de flow. Het is een heel prettig gevoel om daar deel van uit te maken. Zingen als ontgroening? Nee, wij moeten een dansje doen als we voor het eerst bij de selectie zitten. Dat is goed voor de sfeer en het groepsgevoel. Ik danste op een lokaal liedje, maar weet niet meer hoe het heet. Maar elke muziekstijl is mogelijk."

Programma Curaçao Gold Cup:

9 Juli Curaçao-Jamaica (San Diego) 13 Juli El Salvador-Curaçao (Denver) 16 Juli Curaçao-Mexico (San Antonio)

