Na het aantrekken van Hirving Lozano wil PSV zich wederom roeren op de Zuid-Amerikaanse transfermarkt. Nicolas De La Cruz mag zich verheugen op belangstelling van de Eindhovenaren.

Dat meldt het Uruguaya Se Ovacion althans. Volgens de website is PSV overigens niet de enige club die de middenvelder van Liverpool Montevideo begeert, ook AC Milan, FC Barcelona en River Plate zouden in de race zijn om de penaltyspecialist.

Zelf staat de twintigjarige voetballer open voor een nieuw avontuur in Europa. Wel wil De La Cruz bij voorkeur eerst verhuurd worden in Zuid-Amerika door zijn nieuwe werkgever, omdat zijn vrouw in verwachting is.

Geplaatst op 28 juni 2017 om 17:49