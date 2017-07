Dat hij het afgelopen seizoen dé uitblinker van Roda JC was, dat is bijna iedereen inmiddels wel bekend. Maar wie gaat er schuil achter doelman Benjamin van Leer, de man die Ajax zo graag wil toevoegen aan de selectie? Een penaltykiller, Harald Wapenaar-fan, hondenliefhebber én iemand die ooit bijna dagelijks met Memphis Depay in de trein zat.

Benjamin van Leer. Geboren op donderdag 9 april 1992 te Nieuwegein. Voor de Ajacieden die het zich afvragen: Ja, deze keeper heeft in tegenstelling tot Diederik Boer wel gewoon tien vingers. Die kreeg hij mee van zijn Molukse moeder en zijn Nederlandse vader. Als klein jochie is Benjamin FC Utrecht-fan en eenmaal in Stadion Galgenwaard wordt hij al snel ook Harald Wapenaar-fan. Maar dat hij met die tien vingers ooit ballen in de Eredivisie zou tegenhouden, dat had bijna niemand verwacht. Zeker in Houten, bij de plaatselijke sv niet. Daar werd Van Leer in de jeugd namelijk te licht bevonden als doelman. De amateurclub zal inmiddels spijt hebben, want twee jaar na zijn exit bij Houten pikte PSV hem op. Dus moest hij elke dag naar Eindhoven reizen. Een flinke afstand die Van Leer keer op keer moest overbruggen. 's Ochtends stapte hij om 06.21 in de trein naar Utrecht, en vanaf daar werd hij vaak vergezeld door Youness Mokhtar, Zakaria Labyad of Memphis Depay richting Eindhoven. Na een lange trainings- en schooldag zat de goalie om 18.00 weer in de trein richting huis.

Van Leer maakt lange dagen, maar niet zonder resultaat. Hoewel hij in Eindhoven in de senioren van PSV de vierde keuze is achter Jeroen Zoet, Przemyslaw Tyton en Nigel Bertrams, maakt hij op 30 augustus 2013 in de wedstrijd van Jong PSV tegen FC Dordrecht zijn debuut. Hij krijgt het vertrouwen van trainer Darije Kalezic, de coach die hem later ook bij Roda JC laat debuteren.

In Kerkrade ontwikkelt Van Leer zich spectaculair. Net als bij PSV daar blijven zijn ouders hem ook in Limburg elke wedstrijd volgen. Behalve het uitduel in Leeuwarden tegen SC Cambuur, als ze bij zijn broer in Londen zijn. Het is de eerste wedstrijd die ze missen. Wat ze wel zien is dat Benji, zoals hij beter bekend staat in Limburg, uitgroeit tot een ware strafschoppenspecialist. Van de achttien strafschoppen die zijn ploeg tegen kreeg, keerde de goalie er maar liefst zes. Een op de drie penalty's wordt bij Van Leer dus geen treffer. De laatste strafschop die hij keerde, was in de play-offs tegen Helmond Sport. Een hele belangrijke redding. Sowieso was Van Leer de belangrijkste schakel in het elftal van Roda JC, dat met pijn en héél veel moeite wist te handhaven in de Eredivisie.

Ook was Van Leer een van de acht spelers die het afgelopen jaar geen minuut miste in de Eredivisie. Wekelijks uitblinker, al bleef de keeper zelf nog het meest bescheiden over zijn prestaties. SC Heerenveen en AZ hadden naar verluidt al interesse, maar zij kozen voor respectievelijk Warner Hahn en Marco Bizot. Met de overgang naar Ajax in het verschiet, lijkt Van Leer alsnog te worden beloond voor zijn goede prestaties.

Al het Ajax nieuws lezen?

Geplaatst op 28 juni 2017 om 17:55