Drie of vier miljoen: dat is de vraagprijs die Ajax hanteert voor Kenny Tete (21). Een schijntje op deze doldwaze transfermarkt. Ondanks dat hij nog maar een eenjarig contract heeft, is de international toch wel meer waard? Voetbal Centraal legt de Ajacied op de weegschaal.

VERGELIJKBARE POSITIES: - Bruno Peres (27) - van Torino naar AS Roma - 12,5 miljoen - Bruno Gaspar (24) - van Vt. Guimaraes naar Fiorentina - 4 miljoen

Van beide Bruno's had u wellicht nog nooit gehoord. Maar Marc Overmars ongetwijfeld wel. Peres is een zeer degelijke, stabiele rechtsachter die het afgelopen seizoen al verhuurd werd aan AS Roma. Maar 12,5 miljoen, plus een bonus die kan oplopen tot anderhalf miljoen, is wel heel veel geld. Wellicht kan Overmars dit gebruiken om de transfersom op te krikken. Want Peres had het, net als zijn teamgenoten, met Roma ontzettend lastig in de eerste wedstrijd van de Europa League tegen Olympique Lyonnais.

En tsja: Bruno Gasper speelde nog geen enkele interland, kwam nota bene transfervrij naar Vitória Guimarães SC toe en daar wordt nu vier miljoen voor betaald. Na drie seizoenen, waarin hij gemiddeld vaker dan eens per vier competitiewedstrijden een gele kaart kreeg voorgehouden, is hij opeens een dergelijk bedrag waard. Hoewel Gasper's contract een jaartje langer doorliep dan dat van Tete, is de Ajacied toch zeker niet goedkoper?

EREDIVISIEVERDEDIGERS: - Héctor Moreno (29) - van PSV naar AS Roma - 5,70 miljoen - Rick Karsdorp (22) - van Feyenoord naar AS Roma - 17 miljoen

Goed. De Bruno's spelen weliswaar op dezelfde positie, maar acteerden beiden wel in een andere competitie. Dat geldt voor Moreno en Karsdorp natuurlijk niet. Beide spelers stapten over naar de Italiaanse hoofdstad. Karsdorp die ouder is; minder interlands speelde; en Europees een stuk minder ervaring heeft dan Tete, is toch niet bijna vijf keer zo veel waard? Aanvallend is hij weliswaar sterker en zijn contract liep en stuk langer door, maar het verschil in prijs blijft enorm groot. Zeker als je bedenkt dat voor Tete er naar verluidt een stuk meer concurrentie op de transfermarkt is.

Ook PSV'er Héctor Moreno is blijkbaar veel meer waard dan Tete. Met nog twee jaar contract, 29 jaar en al aan zijn plafond zittend hadden de Romeinen toch nog zes miljoen euro over voor de stopper. De bedragen bij de overige topclubs in de Eredivisie liggen dus hoger dan Tete's vraagprijs.

CONCURRENTEN: - Christophe Jallet (30*) - van Paris Saint Germain naar Olympique Lyonnais in 2014 - 1,5 miljoen - Rafael (25*) - van Manchester United naar Olympique Lyonnais in 2015 - 3,20 miljoen

Wie naar deze cijfers kijkt, kan niet anders dan concluderen dat de prijs voor Tete weliswaar aan de lage kant is, maar ook niet veel te hoog is. Voor Jallet werd de grote concurrentie in Parijs hem teveel en besloot naar Lyon over te stappen. Bij PSG was hij weliswaar overbodig, maar een kleine twee miljoen euro was een schijntje voor de elfvoudig Frans international. Inmiddels zijn ze er overigens achtergekomen dat hij kwaliteit tekort komt.

Datzelfde ontdekten ze in Manchester van Rafael. Louis van Gaal had al een nieuwe rechtsachter aangetrokken en dus mocht de Braziliaan vertrekken. Met meer dan honderd duels in de Premier League achter zijn naam was de ruim drie miljoen euro die Lyonnais betaalde geen geld, ondanks de blessure van Rafael het laatste seizoen in Engeland. Met deze transfer in het achterhoofd zal Tete volgens de Fransen in elk geval niet véél meer waard zijn.

VERKOCHTE PLOEGGENOTEN: - Davy Klaassen (24), Ajax naar Everton, 27 miljoen - Karim Rekik (22), Olympique Marseille naar Hertha BSC, 2,50 miljoen

Door de goede prestaties van Ajax in de Europa League werden Peter Bosz en Davy Klaassen al weggehaald uit Amsterdam. De captain van Ajax was volgens Everton maar liefst een kleine dertig miljoen euro waard. Logisch toch? Als sterkhouder van de ploeg die de Europa League-finale haalde. Maar ook Tete blonk uit in het broertje van de Champions League. Tegen Panathinaikos, Standard Luik, FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyonnais deed hij het meer dan uitstekend. In verhouding met Klaassen is Tete dan wel heel goedkoop.

En de vergelijking met Rekik? Ook een verdediger die voor Nederland heeft gespeeld, dus daar zouden ze ploeggenoten kunnen zijn. Vertrok voor een kleine zes miljoen euro naar Marseille, maar wist daar nooit te overtuigen. In Berlijn hoopt de achterhoedespeler zich weer in beeld van Oranje te kunnen spelen. Hij is in prijs vergelijkbaar, maar ook al te licht bevonden.

CONCLUSIE Met de transfers van buitenlandse rechtsbacks, Rick Karsdorp en Davy Klaassen in het achterhoofd, is en blijft drie miljoen een schijntje voor een international van het Nederlands elftal. Ondanks dat hij in de Eredivisie veelal bankzitter was bij Ajax en zijn contract in 2018 afloopt, moet Overmars meer uit het vuur kunnen slepen dan de schamele drie á vier miljoen euro waarover gesproken wordt.

Als één van de sterkhouders in het Europa League-elftal - hij speelde bijna evenvaak reschtsachter dan Joël Veltman - moet een bedrag van ongeveer zes miljoen euro toch mogelijk zijn op de huidige transfermarkt? Olympique Lyonnais lijkt gezien de transfergeschiedenis van rechtsachters niet meteen de beste club om Tete aan te verkopen. Maar gezien de concurrentie heeft Marc Netto nog meer ijzers in het vuur. Kan hij dat dan niet gebruiken om Tete voor de juiste prijs te verkopen?

* = leeftijd op moment van verkoop

Geplaatst op 28 juni 2017 om 18:16