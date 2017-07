Feyenoord en Fiorentina zijn het bijna eens geworden over de huurconstructie van verdediger Kevin Diks. Directeur Martin van Geel probeert nog een optie tot koop af te dwingen bij zijn Italiaanse werkgever, al is het twijfelachtig of dat lukt.

Dat meldt De Telegraaf. Volgens het dagblad bedraagt de huursom ongeveer zeven ton. Een transfersom waarmee de Rotterdammers in de toekomst Diks eventueel voor een langere tijd zou kunnen vastleggen, is nog niet bekend.

Ook als de optie tot koop niet in de huurovereenkomst komt te staan, zal Diks de kleuren van Feyenoord gaan verdedigen. Hij moet samen met Bart Nieuwkoop gaan strijden om de erfenis van Rick Karsdorp, die voor zeventien miljoen euro naar AS Roma vertrok.

Geplaatst op 28 juni 2017 om 18:22