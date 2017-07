Er zijn weinig mensen in de voetbalwereld die Robert Molenaar zo goed kennen als Kees Kwakman. De in Purmerend geboren Volendammer maakte zijn streekgenoot mee als jeugdtrainer, ploeggenoot en de afgelopen seizoenen als trainer bij FC Volendam. ELF belde met Kwakman na Molenaars overstap naar Roda JC.

Kwakman belt vanuit Lissabon, waar hij vermoedelijk van een vakantie zit te genieten. Zijn toon is ontspannen, maar niet minder geconcentreerd. Gevraagd naar de korte periode dat hij met Molenaar samenspeelde bij RBC Roosendaal, lepelt hij moeiteloos een anekdote op. "Ja, we speelden kort samen. Hij was 37, die knie wilde niet meer. We speelden uit bij FC Eindhoven, het werd 2-2 en ik kreeg op m'n flikker van Robert Maaskant. Als ploeggenoot heb ik hem niet zo lang meegemaakt."

In de C'tjes van Volendam was Molenaar jeugdtrainer van Kwakman. Naar eigen zeggen is dat te lang geleden, maar na een korte aarzeling begint hij toch te vertellen. "Hij was er toen al heel erg mee bezig om ons te wapenen bij tegenslag. Niet met je kop omlaag, maar stoïcijns blijven. Aan wat er gebeurd is kan je toch niets meer veranderen. Hij had het altijd over je werk blijven doen", aldus de verdediger.

Dan naar het heden: Kwakman werkte in het vissersdorp de afgelopen twee seizoenen onder Molenaar. Zijn stijl als nietsontziende verdediger doet een bullebak vermoeden, maar het tegengestelde bleek waar. "Het klinkt wat gechargeerd, maar hij keek niet naar de uitslag. Als er verloren werd maar het voetbal was goed, raakte hij niet in paniek. Ik denk dat ze dat bij Roda nodig hebben: een trainer met een visie die niet in paniek raakt als er eens verloren wordt, want dat gaat bij Roda natuurlijk wel gebeuren."

Kwakman mag gerust een ervaren speler worden genoemd, die in verschillende landen zijn ambt heeft uitgevoerd, maar een trainer als Molenaar is hij niet vaak tegengekomen. "Van alle trainers die ik heb gehad was hij er wel een die vanaf de eerste dag duidelijk was, en dat is niet iets wat je in het voetbal vaak ziet. Hij had een beter afscheid verdiend", besluit Kwakman.

Verder rijst natuurlijk de vraag hoe het nu verder moet met Volendam. Het andere Oranje heeft met Micha Salden, die al technisch directeur was, intern een opvolger gezocht en Kwakman is optimistisch over de kansen van zijn ploeg in het komende seizoen. "We hebben voorin nog een buitenspeler nodig. Dan hebben we weer een prima selectie, met nog spelers die van langdurige blessures terugkomen." Dat het tien jaar geleden is sinds de Heen en Weer in Volendam weer werd uitgelegd? "Ja, het wordt weer eens tijd. Ik denk dat promotie een beloning is voor verstandig beleid."

Geplaatst op 28 juni 2017 om 21:00