Plots stond daar de opvolger van Ricky van Wolfswinkel in het ziekenhuis van Arnhem, samen met de clubarts. Tim Matavz moet Vitesse aan de nodige doelpunten helpen in de jacht op een nieuw Europees ticket. Kan de Sloveense spits zijn oude vorm herpakken bij zijn terugkeer in Nederland?

Ricky van Wolfswinkel had een aantal wisselvallig seizoenen achter de rug toen Vitesse hem vorig jaar presenteerde als de nieuwe spits. Twintig competitiedoelpunten en een gewonnen KNVB Beker later vertrok de herboren aanvaller naar FC Basel. Met Tim Matavz hopen de Arnhemmers opnieuw een spits te herrijzen uit de dood. De lange afmaker tekent voor drie seizoenen in Gelderland.

Tim Matavz wil en zal vooral herinnerd worden uit zijn tijd in het hoge noorden. In dienst van FC Groningen scoorde de aanvaller er drie jaar lang lustig op los. Door twee seizoenen op rij rond de dertig keer te scoren kon de voormalig international rekenen op interesse van verschillende Europese clubs.

PSV pikte de goalgetter uiteindelijk op en maakte ruim één miljoen euro over naar Groningen. Het is door het verschil in kwaliteit van de selectie te verwachten dat een spits van PSV meer doelpunten maakt dan een aanvaller van FC Groningen. Desalniettemin ontlopen de cijfers elkaar niet bijzonder veel en scoorde Matavz zelfs vaker in het groen-wit dan in de Lichtstad. Matavz maakte in Brabant ruim veertig doelpunten in iets meer dan honderd wedstrijden. In principe een prima aantal, maar niet goed genoeg voor een titelkandidaat van de Eredivisie.

Buitenland

Na kritiek van de eigen fans en tegenvallende prestaties opteerde Matavz voor een vertrek naar het buitenland. Na zijn eerste transfer, naar FC Augsburg, ging het van kwaad tot erger voor de Sloveen. De ooit zo kille afmaker verloor zijn scherpte voor het doel en bereikte nooit de vorm die hij bij FC Groningen had. Zelfs in de 2. Bundesliga lukte het niet in dienst van FC Nürnberg. Zijn dieptepunt bereikte de spits als huurling in de Serie A toen hij voor Genoa in zeven wedstrijden niet één keer tot scoren kwam.

Geplaatst op 29 juni 2017 om 22:13