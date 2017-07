“We’re all waiting om Memphis”, zong YouTube-cabaretier Jim Daly vorig jaar op de klanken van ‘Walking in Memphis’. De parodie op het liedje van Marc Cohn ging in Nederland en Engeland snel rond op het internet. ELF Voetbal sprak met de man achter de viral over de aanstelling van Frank de Boer bij Crystal Palace, de club waarvan hij een supporter is.

Maar eerst terug naar maart 2016. Hoe kwam Daly op de song waarmee hij menig Nederlands huishouden haalde? “Ik wilde graag een stukje over Memphis doen, want dat liedje past zo goed bij hem en hij is een excentriek figuur. Ik moest alleen het goede moment afwachten. Toen hij het moeilijk kreeg bij Manchester United, schreef de tekst zichzelf en hoefde ik hem enkel in mijn studio heel slecht in te zingen. Ik vond het zo leuk om te doen. Dat het vervolgens viral op het internet gaat, is natuurlijk fantastisch.”

“Ik vind Memphis een goede speler, dus ik maak zo’n liedje niet om hem zwart te maken. Ik vind alleen dat de voetballerij op zijn tijd een beetje humor kan gebruiken. Zeker in Engeland neemt iedereen het voetbal zo serieus. Kijk naar wat er nu gebeurt. We zitten tegen het einde van juni en er zijn amper voetbalwedstrijden. We hebben net een seizoen achter de rug. Toch is iedereen alweer maar bezig met transfergeruchten, wat er komend seizoen gaat gebeuren en wie het beste uit de vakantie komt”, zegt Daly. “Het is allemaal zo serieus. Ik wil daar met mijn liedjes een beetje verandering in brengen.”

Crystal Palace

Ook bij zijn club Crystal Palace ziet Daly dat sommige mensen voetbal nog steeds beschouwen als een kernproef die de wereld kan vernietigen. Hij haalt ter illustratie een voorbeeld aan. “Ik schrijf af en toe stukjes over de club, dus zit ook wel eens een wedstrijd op de perstribune. Zoals vorig seizoen, tegen Hull City. We wonnen die wedstrijd met 4-0 en ik kon me niet inhouden bij de 1-0. Ik schreeuwde het over heel de perstribune uit”, verhaalt Daly. “Je had de blikken van de overige journalisten moeten zien… Op de perstribune moet je neutraal zijn, dus na het juichen werd me verzocht dat niet nog een keer te doen, haha.”

“Crystal Palace is een speciale club. Ik zie het Zuid-Londense karakter erg terug in de club. Mensen lopen er rond met een bepaalde gezonde arrogantie of verzekerdheid. Ze praten met enorm veel vertrouwen over de club. En of het nu goed of slecht gaat met Crystal Palace, de mensen komen naar het stadion en staan achter het team. De supporters zijn een community”, zegt Daly. “Ik sprak laatst met Shaun Derry, die vroeger als middenvelder voor ons speelde, over Crystal Palace. Hij vertelde me dat hij vaak met teamgenoten over de club sprak. Ze vonden Crystal Palace stuk voor stuk prachtig, maar bij het waarom konden ze de vinger niet op de zere plek leggen. De club had iets, zei hij, en dat maakt hem speciaal.”

Een liedje over Yaya Sanogo, de voormalige Ajax-spits die ook even op huurbasis voor Crystal Palace speelde.

Perfecte match

Vanaf afgelopen maandag is Frank de Boer de hoofdtrainer van die speciale club. Voor Daly en zijn medesupporters een grote omschakeling. “In het verleden werden we vaak gelinkt aan grote namen als hoofdtrainers, maar kregen we een Neil Warnock of Sam Allardyce. Meestal dachten we dan: oké, het zal wel, laten we kijken hoe het uitpakt. Nu is alles anders. Ik ben echt excited”, zegt Daly. “De Boer is een superster. Als voetballer heeft hij alles gewonnen wat er te winnen valt en voor grote clubs gespeeld. Als trainer hangt hij een aanvallende tactiek met hoog druk zetten aan. Hij is een grootheid in jullie land, heb ik begrepen. Ik schreef laatst op een blog dat Crystal Palace met De Boer een totaal andere weg in zou slaan. Ik denk dat dit wel eens een perfecte match zou kunnen zijn.”

“De Boer moet presteren, hé”, vervolgt Daly. “Zijn verblijf bij Internazionale liep niet heel geweldig, dus dit is een bepalend moment in zijn carrière. Als hij niet bij Crystal Palace slaagt, gaan mensen twijfelen of hij wel zo’n goede trainer is. Hij oogt gebrand om hier succes te boeken en de club naar de middenmoot te brengen. Dat is de ambitie die bij de Zuid-Londense identiteit van Crystal Palace hoort, maar ik de laatste jaren in de hoofdtrainers gemist heb. Ik heb heel veel zin in de komende jaren.”

Een liedje waarin Daly alle 92 clubs die op dat moment in het Engelse betaalde voetbal speelden opnoemt

Gelijk de studio in?

Tot slot de vraag die natuurlijk niet mag ontbreken. Krijgen we binnenkort een liedje over Frank de Boer te zien op zijn kanaal? “Dat moet ik even bekijken. Bij parodieën over Crystal Palace ontstaat er altijd discussie op clubforums. Sommigen vinden dat ik de club in een kwaad daglicht stel. Onzin. Het enige wat ik wil, is mensen een glimlach op hun gezicht brengen”, zegt Daly. “Er zijn natuurlijk genoeg mensen die er wel om kunnen lachen. Als ik een juiste invalshoek vind voor een liedje over Frank de Boer, zal ik zeker niet nalaten over hem te zingen.”

Geplaatst op 30 juni 2017 om 09:00