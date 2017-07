Feyenoord heeft zich vrijdag versterkt met Sofyan Amrabat. De middenvelder tekent in Rotterdam een contract van vier seizoenen. Met Amrabat krijgt het middenveld van Feyenoord een compleet andere dynamiek. De drive van Dirk maakt plaats voor de souplesse van Sofyan.

Dirk Kuyt was een speler met een enorm werkethos, decennia ervaring in de voetbalwereld en heel veel scorend vermogen. Technisch directeur Martin van Geel zal gelijk geweten hebben: een directe vervanger voor Kuyt is simpelweg niet mogelijk. Degene die op de Nederlandse velden nog relatief dichtbij het spel van de Katwijker komt, is Jens Toornsta. De middenvelder van Feyenoord heeft misschien niet de ervaring en is in de zestien iets minder gevaarlijk, maar werkt op zijn beurt ook enorm hard en staat op de een of andere manier altijd op de goede plek in het gebied rondom de goal van de tegenstander. Afgelopen seizoen maakte hij zelfs meer goals dan zijn ervaren concurrent. Waar Kuyt door zijn hattrick in de laatste speelronde op twaalf goals uitkwam, maakte Toornstra er veertien.

Het zou onzinnig zijn een type-Kuyt te halen, als je al zo’n speler in je selectie heb. Feyenoord kon zich beter focussen op de gebieden waarin het tekortschoot en kwam zo bij Amrabat uit. De middenvelder liet zich vorig seizoen bij FC Utrecht zien als een balvirtuoos met een uitstekende dribbel en een goede pass. Het type middenvelder dat Feyenoord tot vrijdag niet in zijn selectie had.

,,Dat Ajax ook nog voor mij kwam? Ja, maar ik wilde alleen maar naar Feyenoord. Deze club past heel goed bij mij." #Feyenoord #Amrabat pic.twitter.com/ZIzGOakKDR — Mikos Gouka (@MikosGouka) 30 juni 2017

Met Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena, Toornsta en Amrabat heeft Giovanni van Bronckhorst volgend seizoen vier middenvelders die allemaal iets totaal anders te bieden hebben. El Ahmadi is een balafpakker en aanjager, Vilhena een allround middenvelder met een enorm uithoudingsvermogen, Toornsta een scorende speler met drive en Amrabat een technicus met passende en dribbelende kwaliteiten. Met het aantrekken van de Marokkaanse middenvelder, is het middenveld van Feyenoord veelzijdiger dan ooit.

Daarnaast is Amrabat met zijn twintig jaar een stuk jonger dan zijn collega’s op het middenveld van Feyenoord. Op de 22-jarige Vilhena na zijn er weinig tot geen spelers in die linie te vinden waaraan de club nog eens een mooi bedrag over kan houden. Amrabat hoort wél tot die categorie. Uit financieel oogpunt is de komst van de Marokkaan, ondanks zijn prijskaartje van vier miljoen euro, daarom ook interessant.

Proud????❤️ Een bericht gedeeld door Nordin Amrabat (@n_amrabat_official) op 30 Jun 2017 om 3:02 PDT

Broer Nordin uit op Instagram zijn trots

Een jonge middenvelder met specifieke kwaliteiten die in de selectie van Feyenoord ontbraken. Sofyan Amrabat is Feyenoorder.

Al het Feyenoord nieuws lezen op Feyenoord Centraal

Geplaatst op 30 juni 2017 om 14:03