Vrijdagavond staat in Polen de finale van het EK onder 21 op het programma. De finale kan nauwelijks een verrassing genoemd worden. De ploegen die bij de grote heren het internationale strijdtoneel domineren, zijn ook bij de jeugd de beste. Voor Duitsland en Spanje zou toernooiwinst een bekroning zijn op hun nieuwe supergeneratie.

Duitsland

Dat Duitsland over een brede spelerspool beschikt, laat het land al zien op de Confederations Cup. Ondanks dat Joachim Löw haar beste spelers thuisliet, bereikte Die Mannschaft donderdag eenvoudig de finale van het voorproefje van het WK 2018. Het Duitse voetbal kan daardoor dit weekend een dubbelslag slaan. Zondag kan de ‘A-selectie’ de finale van de Confederations Cup winnen, terwijl vrijdag het jeugdteam - op zijn beurt weer zonder enkele spelers die in Rusland aanwezig zijn - beslag kan leggen op het prestigieuze EK onder 21.

Ondanks dat de Duitsers best moeizaam de finale van het toernooi behaalden, heeft Stefan Kuntz een prima selectie tot zijn beschikking. Verdediger Jonathan Tah heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd (21 jaar) al meer dan 50 bundesligawedstrijden gespeeld, spits Davie Selke is een echte killer en het middenveld loopt over van talent. Met Serge Gnabry, Max Meyer, Mahmoud Dahoud, Maximilian Philipp en Maximilian Arnold heeft Kuntz meer dan genoeg keuze in deze linie. Met een gekunstelde selectie behoort Duitsland opnieuw tot de top van het Europese jeugdvoetbal. Het gemak waarmee het land talent na talent opleidt, is bijna angstaanjagend.

Spanje

Een belachelijke omhaal tegen Real Madrid, een fenomenale solo tegen Bayern München of een kopbal van een verre afstand tegen Leicester City. Als Saúl Níguez een belangrijk doelpunt maakt voor Atletico Madrid, zorgt hij er voor dat het doelpunt zo mooi is dat niemand in het stadion het meer vergeet. Het tekent de unieke kwaliteiten die Níguez, een 22-jarige middenvelder die bijna 150 wedstrijden voor Atletico Madrid heeft gespeeld, heeft. In Polen toont hij zich als de absolute vedette van zijn land. Zo leidde Níguez Spanje naar de finale, door een hattrick te maken tegen Italië.

Toch is Spanje meer dan Níguez. Veel meer. Met Marco Asensio beschikt bondscoach Albert Celades over een speler die in de afgelopen Champions League-finale nog een doelpunt maakte, terwijl rechtsback Héctor Bellerín al jaren de onomstreden rechtsback van Arsenal is. En dan vergeten we bijna nog spelers als Inaki Williams, Denis Suárez en Gerard Deulofeu. Spanje heeft net als in 2011 en 2013, zijn laatste twee deelnames aan het jeugd-EK, een enorme dosis talent in zijn selectie. Het maakt het land niet alleen een waardig finalist. Spanje is de topfavoriet om het toernooi te winnen.

Geplaatst op 30 juni 2017 om 15:16