De transfer van Benjamin van Leer van Roda JC Kerkrade naar Ajax is rond. Voor Robert-Jan Zoetmulder, die de doelman de afgelopen drie jaar onder zijn hoede had in Zuid-Limburg, geeft dat een goed gevoel. "Het is altijd mooi dat jongens uitvliegen."

"Maar ik had niet verwacht dat Benjamin de stap naar een topclub direct zou maken", vertelt Zoetmulder tegenover ELF Voetbal. "Die is inderdaad behoorlijk. Mijn tip is dat hij eerst moet gaan genieten van wat hij meemaakt. Dat is ook heel belangrijk. Het is voor iedere keeper een jongensdroom om voor zo'n topclub te mogen spelen. Vooral de eerste periodes zal hij veel leren. Daar krijgt hij nu alle mogelijkheden voor. Met topfaciliteiten. Dit is hetgeen je al die uren training op veldjes en krachthonken voor hebt doorgebracht."

Na de contractondertekening in de Amsterdam ArenA vrijdagmiddag had Zoetmulder reeds telefonisch contact met Van Leer. Als mens noemt de nu 44-jarige keeperstrainer zijn vertrekkende pupil 'heel erg correct'. "Hij werkt altijd enorm hard, hij weet precies wat hij wil en daar heeft hij dan ook alles voor over. Hij heeft ook een hart van goud."

Reflexen

Als keeper beschikt de nieuwe Ajax-doelman over diverse kwaliteiten. "Vooral in reflexen en de één-tegen-één is hij formidabel. Ook zijn voetballend vermogen is sterk. Bij Roda JC is dat er iets minder uitgekomen, maar die heeft hij absoluut. Daardoor is hij nu ook bij Ajax beland, verwacht ik. Dat onderdeel kan hij nu mooi verder ontwikkelen."

Van Leer staat ook bekend als een penaltykiller. "Met onze analisten verzamelen we een aantal penalty's. Dan kijken we van elke speler wat zijn favoriete hoek is. Benjamin neemt daarin uiteindelijk de beslissing. Al speelt ook het geluk van de dag mee. Maar Benjamin heeft zeker de kunst in zich dat, als het wat minder gaat, het toch goed voor hem afloopt. Inherent aan een keeper die op een hoog niveau speelt. Maar Benjamin is vorig en ook dit seizoen een aantal keren heel belangrijk voor ons geweest. Zijn vertrek is een aderlating."

Zij eigen rol wil Zoetmulder zoveel mogelijk minimaliseren, ondanks dat Van Leer in de media diverse keren lovend over zijn trainer was. "Zeker in het begin was ik als reservedoelman niet de makkelijkste en was het voor hem heel moeilijk om mij tevreden te houden. Dat is hem wel gelukt", vertelde Van Leer. "Robert-Jan heeft grote sociale kwaliteiten en is er continu mee bezig is om zichzelf als keeperstrainer te verbeteren. Daarmee zorgt hij ervoor dat ik het beste uit mijzelf naar boven haal."

Voorwaardelijk

"Ik vind nog steeds dat jongens het zelf doen", reageert Zoetmulder na het horen van de woorden. "Wij geven ze de mogelijkheid, het vertrouwen en blijven dat vertrouwen houden. Ook in periodes dat het minder gaat, sta je toch voorwaardelijk achter die jongens. Dat is het belangrijkst. Ik doe geen speciale dingen. De klik met Benjamin is erg goed geweest. Vanaf het begin. Ook bij de andere keepers trouwens, maar dat zie ik niet echt als iets bijzonders."

"Hij kwam binnen als derde keeper. Toen was ik er zelf nog niet. Daarna heeft hij zich geknokt naar wat hij nu allemaal geworden is. In dat eerste jaar had hij Bram Verbist voor zich. Benjamin was jong, ongeduldig. Dat zijn de interessante tijden voor een coach. Die jongens wil je er toch bijhouden en vertrouwen geven dat hun tijd wel komt en ze door moeten gaan. Dat zorgde voor heel veel gesprekken, heel veel één op één."

Wat vertelde hij daarin? "Wat je tegen elke jonge keeper vertelt. Vertrouwen hebben in de dingen die je goed kunt. Uiteindelijk zijn de wedstrijden de belangrijkste trainingen. Dan moet je de dingen, die je durft en oefent op de training, in de wedstrijd waarmaken."

Jurjus

Als vervanger heeft Roda JC bij PSV voormalig Jong Oranje-international Hidde Jurjus gehuurd. "Een welkome vervanger. Voor een keeperstrainer is het niet erg als jongens uitvliegen. Straks krijg ik weer te maken met compleet andere meningen, andere werkwijzen. Voor mijn ontwikkeling en die van de keeper is dat hartstikke belangrijk. Dan prikkelt het weer."

Geplaatst op 01 juli 2017 om 07:30