Met het contracteren van Milan Skriniar van UC Sampdoria is Internazionale nog lang niet klaar op de transfermarkt. Het volgende doelwit in de verdediging is ook bekend: Davinson Sánchez.

De Nerazzurri zouden liefst 45 miljoen euro over hebben voor de 21-jarige centrale verdediger van Ajax, meldt Tuttomercatoweb. De Colombiaanse international kan terugkijken op een uitstekend seizoen in Amsterdam, waarin zelfs de finale van de Europa League werd gehaald.

Sánchez, die vorig jaar voor vijf miljoen euro werd overgenomen van Atlético Nacional, heeft nog een contract bij Ajax tot medio 2021. Mocht de transfer niet slagen, wil Internazionale als alternatief Josè Gimenez van Atlético Madrid binnen hengelen. De Italianen zouden al een eerste bod van 25 miljoen euro hebben uitgebracht.

Geplaatst op 01 juli 2017 om 10:00