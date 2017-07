Het nieuwsbericht verscheen dinsdag plotseling op de website van FC Eindhoven. De Brabantse club gaat niet verder met Leonardo Vitor Santiago. Voor de Braziliaan kwam het nieuws niet onverwacht. "Er zijn de laatste tijd zoveel dingen gebeurd. Ik voel me nu gedwongen de waarheid boven tafel te brengen."

De 34-jarige aanvaller kan het nog nauwelijks geloven als hij terugdenkt aan de afgelopen maanden. "Ik ben teleurgesteld, erg teleurgesteld", herhaalt hij tegenover ELF Voetbal als de kwestie te sprake komt. "FC Eindhoven is een leuke club, ik heb er een hele leuke periode meegemaakt en er lopen ook veel leuke mensen. Maar helaas worden er ook enkele spelletjes door een paar mensen gespeeld, waar ik niet van gediend bent."

Vanaf zijn elfde is Leonardo al in Nederland. Hij groeide op bij Feyenoord, speelde voor NAC Breda, won de KNVB Beker met Ajax, pakte de dubbel met RB Salzburg, de landstitel met Ferencváros, was actief in de Duitse Tweede Bundesliga voor 1860 München en speelde in Australië voor Newcastle United Jets. Via trainer Ricardo Moniz, waarmee hij een warme band onderhoudt, belandde Leonardo vorig jaar zomer bij FC Eindhoven.

Werkvergunning

"De club gaf me de kans om helemaal fit te worden. Mark Kerkhofs van de club heeft me enorm geholpen met het verkrijgen van een werkvergunning. Iets dat ik eigenlijk enkele jaren geleden al had moeten doen. Ik ben twee keer naar Brazilië geweest om alles te regelen en pikte in de slotfase van het seizoen nog acht wedstrijden mee. Mooi dat de club en de trainer me de kans boden me in Nederland weer te tonen. Met Ricardo heb ik ook een goede klik. Maar sindsdien zijn er dingen gebeurd, die respectloos zijn."

Het is geen geheim dat trainer Ricardo Moniz en technisch directeur Harm van Veldhoven niet elkaars vrienden zijn. "Vanaf het begin heeft de technisch directeur geprobeerd om Ricardo weg te krijgen", vertelt Leonardo. "Toen FC Eindhoven in januari een nieuwe voorzitter (Frans Janssen, red.) kreeg, heeft de technisch directeur direct een hele negatieve mail naar de voorzitter over de trainer gestuurd. Zonder dat de trainer dat wist. Achter zijn rug om. Heel laag. Ik heb de mail gelezen."

Raadsel

"Ricardo wilde opstappen, maar ik ben blij dat hij is gebleven. Er was daardoor op de club veel onrust. Niet voor niets haalden we de Play-Offs niet. We waren tien keer beter dan clubs die bovenin eindigden. Maar daar was wel rust, stabiliteit. Direct na het seizoen maakte Ricardo bekend dat hij vertrok, ondanks een doorlopend contract. Niet vreemd. Enkele dagen later deed de technisch directeur hetzelfde. Hij vertrok naar Roda JC Kerkrade. We hoorden in april al dat hij met de club in onderhandeling was. Maar waarom moest de trainer dan ook weg? Dat is voor mij een raadsel."

Voor Leonardo was zijn situatie daardoor ook duidelijk. "Al hoopte ik nog op een gesprek met de nieuwe technisch directeur”, daarmee wijzende naar Tscheu La Ling, die twee weken geleden plotseling binnenstapte bij FC Eindhoven met zijn investeerdersgroep. “Maar zonder dat hij mij ooit heeft zien spelen of heeft gesproken, verschijnt er een artikel in het Eindhovens Dagblad dat ik geen toegevoegde waarde meer heb en wordt bedankt. Teleurstellend. Ik had die mededeling liever rechtstreeks gehoord met uitleg daarbij. Van waarom? Dan had ik het een plaatsje kunnen geven. Nu kreeg ik een sms'je van het artikel van een vriend, want ik lees geen kranten. Een dag later volgde het officiële persbericht."

Hij denkt nog eens na. "Ik hoop dat FC Eindhoven volgend seizoen gaat promoveren. Dat zou een mooie beloning zijn voor de mensen, die me afgelopen seizoen allemaal bij de club hebben gesteund. Ik wil hen zeker bedanken. Ik wens iedereen bij FC Eindhoven heel veel succes met de nieuwe plannen."

Rust

En nu? "Er is al een Nederlandse club geweest die contact met me opnam. Maar ik wil nu even rust. Even voor mezelf op een rijtje zetten wat ik wil. Wil ik blijven voetballen? Ik ga nu elke dag naar de sportschool, breng veel tijd door mijn zoontje en doe het rustig aan. Ik ben fit, dat is geen probleem. Maar ik weet niet of ik weer die betaald voetbalwereld in wil gaan, met al die spelletjes en eigen belangen. Ik ga niet haasten. Over twee of drie weken wil ik de knoop doorhakken."

Geplaatst op 01 juli 2017 om 14:36