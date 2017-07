AC Milan heeft het deze zomer op een andere boeg gegooid. De Italiaanse club koopt jonge, talentvolle spelers en is in die zoektocht uitgekomen in Amsterdam, bij Ajax voor Hakim Ziyech.

Dat weet La Gazzetta dello Sport althans. Volgens het medium ziet de Rossoneri in Ziyech een ideale nieuwe spelbepaler op het middenveld. Ook Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen) en Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) zijn naar verluidt in beeld.

AC Milan bevindt zich momenteel in een grote revolutie. Na de Chinese overname kwamen er deze zomer al talloze nieuwe spelers richting San Siro, onder wie Ricardo Rodriguez, Franck Kessié en Fabio Borini. Ziyech kan dus de volgende aanwinst worden van de kooplustige club.

Geplaatst op 01 juli 2017 om 15:45