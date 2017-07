In de wereld waarin alles sneller moet, de transferbedragen almaar stijgen en de mogelijkheden onbeperkt lijken, is het soms ook goed om te relativeren. Te kijken naar de kleine dingen die de sport juist zo mooi of bekrompen maakt.

Omdat er tegenwoordig meer reallifesoaps op tv zijn dan dat er sterren in Nederland rondlopen, wil ik opteren voor een nieuwe tv-show. Cristiano Ronaldo & the family. Een inkijkje in het leven van de Portugese superster, als vader van zijn nieuwe tweeling. Moet kunnen toch?

Naar verluidt zijn de kindjes twee jongetjes. Anderen media beweren weer dat het Eva en Mateo, meisje en jongen, zijn. Als die namen kloppen, dan heeft hij deze kindjes niet naar zichzelf vernoemd. Want de namen 'Cristiano' en 'Ronaldo' had toch ook goed gekund? Mooi naar zichzelf. Op de foto op zijn Instagram-account is niet met zekerheid te zeggen wat het geslacht van de baby's is. Wel hebben ze beide al wat weg van CR7. Het linkerbaby'tje kijkt als Cristiano na het maken van een hattrick. Rechts imiteert vader na een nederlaag.

So happy to be able to hold the two new loves of my life ????❤ Een bericht gedeeld door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 29 Jun 2017 om 10:09 PDT

Een meer dan schattige foto. Ja. Maar hoe zou Cristiano als vader écht zijn? Als de kleine wurmen na het doen van een lange slaap opeens hun luiertjes volstoppen met lobbige bruine smurrie. Zo'n vijf á zes keer per dag. Legt de superster van Real Madrid zijn kindjes dan op hun rug om de billetjes met natte doekjes schoon te vegen en ze vervolgens van een schone luier te voorzien? Of zal hij dat overlaten aan een Thaise nanny?

En zal hij de potjes Olvarit via een lepeltje als een vliegtuigje naar binnenwerken vliegen? Daarbij pratend op de manier zoals je een hond een koekje aanbiedt. Ja. Wil jij een lekker hapje? Ja?! Lekker hé? Of zal hij dat overlaten aan zijn tien jaar jongere vriendin Georgina Rodriguez. Model van beroep. Ook niet meteen het type dat je met een schort aan in de keuken ziet staan om een vers hapje voor de tweeling te blenderen. Hoe zullen de rollen in de opvoeding verdeeld zijn? Als ambassadeur van stichting 'Save the Childeren' zal de Portugees ongetwijfeld het goede voorbeeld willen geven in de opvoeding.

Wat zullen de eerste woordjes zijn van de tweeling? Als ze goed naar hun vader luisteren, zullen ze ongetwijfeld met voetbal te maken. SIIIII. Of 'Gouden Bal'? Champions League-finale wellicht? Of toch gewoon 'papa en mama' in het Portuguees?

Zouden ze later ook gepest gaan worden door hun oudere broer Cristiano jr. (7) - de andere zoon van Ronaldo? Dat hij ze met hun neus in de vanilleyoghurt drukt, nét als ze een hapje willen nemen. Of hun achterband van de fiets laten leeglopen als ze nét naar school moeten. Of hij tijdens het voetballen de bal snoeihard van dichtbij tegen hun kuiten aanschiet. Grapjes die elk broertje wel een keer te voortduren krijgt.

En hoe gaat vaders daarmee om? Moet Cristiano Jr. na deze grappen zonder eten naar bed of doet Ronaldo sr. het met een waarschuwing af? En gaat de superster ook met zijn zoontjes naar de Portugese versie van Sesamstraat kijken of mag de tv helemaal niet aan voor het eten?

Honderden situaties waarin je de Portugees dolgraag zou zien knoeien. Wel vanaf veertig meter de bal in de kruising kunnen jagen, maar tegelijkertijd de twee plakkertjes van de luier niet vast om de heupen van je eigen kind kunnen krijgen. Een heerlijk gezicht waar ik in elk geval maar al te graag uren naar zou kijken. Als hij het vaderschap net zo serieus neemt als de voetballerij, dan komt het overigens ongetwijfeld goed met de pasgeboren tweeling. En dan is er voor RTL, SBS6 of desnoods Veronica eigenlijk ook helemaal geen reden om het niet met de camera te volgen. 'Cristiano Ronaldo & the family', de meest succesvolle soapserie ooit. Nu maar hopen dat Lionel Messi er geen begint.

