Straten gevuld met oranje slingers, rood-wit-blauwe vlaggetjes en een hossende menigte. Zo zouden ze het willen zien. Net als wanneer de mannen op een EK of WK spelen. De Oranje Leeuwinnen willen deze zomer voor een stunt zorgen in eigen land en het vrouwenvoetbal nog verder in de lift zetten. Oranje-international Jill Roord (20) over WEURO 2017 en haar droom.

Ze hoopte na haar besluit om FC Twente te verlaten eigenlijk samen met goede vriendin en collega-international Vivianne Miedema bij Bayern München te gaan spelen, na het EK. Maar vlak nadat Roord haar handtekening zette onder een contract in Beieren tekende Miedema een verbintenis bij Arsenal. Zo lossen de vriendinnen en collega-internationals elkaar af als de 'buurvrouw' van Arjen Robben.

Dat Oranje Leeuwinnen gewild zijn blijkt al jaren. Niet langer spelen alle internationals in de Eredivisie, die sinds 2007 bestaat, maar veelal bij topclubs in Engeland, Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen. Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport in ons land en professionaliseert in de top. De belangstelling neemt toe en deze zomer hopen de Oranje Leeuwinnen vrouwenvoetbal een nog grotere boost te geven. Ze hopen de prestatie op het EK in 2009 (halve finales) te verbeteren.

KANSEN

Twaalf jaar was Jill Roord, drie keer landskampioen met FC Twente en in 2014 Europees kampioen met Oranje Onder 19, toen de Oranje Leeuwinnen van toenmalig bondscoach Vera Pauw Nederland verrasten met het bereiken van de halve finale op het EK in Finland. Het was de eerste keer dat het Nederlands vrouwenteam op een EK speelde. Engeland bleek te sterk. Nu staat Roord, acht jaar later, zelf aan de vooravond van een EK, waarvoor de verwachtingen en de druk veel hoger zijn dan in 2009. Op 16 juli is de eerste groepswedstrijd tegen Noorwegen.

Neemt de spanning al langzamerhand toe?

"Ja, het komt steeds dichterbij. Het toernooi begint steeds meer te leven, bij ons en in Nederland. Ik krijg wel wat gezonde spanning. Je merkt dat veel mensen enthousiast zijn. Maar het is ook be langrijk om de druk niet te hoog te laten oplopen. We vinden het fantastisch dat het EK in Nederland is en dat er veel fans van ons zijn. Ik hoop dat het net zo'n Oranje-gekte wordt als wanneer de mannen een EK of WK spelen. Dan is het aan ons om op het juiste moment in vorm te zijn en het EK ook te winnen."

Hoe groot schat je de kans in dat jullie het EK winnen?

"We moeten eerst door de groepsfase komen, daarin spelen we tegen Noorwegen, Denemarken en België. We hebben een heel goed team met veel speelsters met individuele kwaliteiten. Veel meiden spelen bij hun clubs op een hoog niveau, in sterke competities. We weten wat we kunnen. Op een goede dag kunnen we van iedereen winnen. Ook van toplanden als Duitsland en Zweden. We kunnen ver komen. Alle meiden kennen elkaar al heel lang. Dat is ook een voordeel. We weten wat we aan elkaar hebben."

AANDACHT

Je hebt ook al het WK in Canada in 2015 meegemaakt, maar toen speelde je niet. Hoe was dat toen?

"Ik was pas zeventien jaar, dus voor mij was het een hele leerzame tijd. Ik heb goed kunnen kijken wat er allemaal gebeurt op zo'n groot toernooi en wat er allemaal bij komt kijken. Ook met alle journalisten en aandacht. We zullen nu ook weer in de spotlights staan. Als het goed gaat is het leuk, maar als het even minder gaat is het soms wel lastig dat iedereen iets over je zegt of schrijft. Maar aan de andere kant hoort dat ook bij het voetbal. Het geeft ook wel aan dat vrouwenvoetbal professioneler wordt."

Hoe was het om op een WK te zijn en niet te spelen?

"Ik wist dat ik niet veel zou spelen, omdat ik nog zo jong was. Maar ik hoopte wel op een paar minuten. Daarom bleef ik gefocust en geconcentreerd tijdens de trainingen en de wedstrijden. Je moet dan toch klaarstaan als iemand uitvalt, ook al kom je als wissel in een ander schema dan meiden die in de basis staan. Dan merk je dat de dagen tijdens toernooien, buiten de wedstrijden, vooral bestaan uit trainen, eten en rusten. Ik heb nu het idee dat ik dichter bij een basisplaats zit."

DROOM

Wat wordt nu jouw rol in het team?

"Ik speel normaal gesproken op tien, maar voor die positie hebben we ook Danielle van de Donk, die voor Arsenal speelt. Zij is net iets ouder dan ik en heeft wat meer ervaring. Het is de vraag voor wie de bondscoach op het EK kiest. Als ik een kans krijg wil ik die met beide handen pakken."

Ben jij veranderd sinds jouw reserverol op het WK in Canada?

"Jazeker, ik ben lichamelijk sterker geworden en ook volwassener. Dat merk ik ook op het veld. Ik ben meer aanwezig en stuur mijn teamgenoten aan. Aan de bal maak ik betere keuzes, dat heeft ook met ervaring te maken. Hoe vaker je iets doet, hoe beter het gaat. Op de trainingen kon ik eerder wel leuk meevoetballen, maar nu ben ik bepalender. Dan maak ik een actie en scoor direct. Ik ben doelgericht, dat is ook mijn kracht."

Hoe ziet jouw ideale EK in Nederland eruit?

"Het is een droom om het EK te winnen, zeker voor eigen publiek. Ik hoop dat we Europees kampioen worden en dat ik daarin een belangrijke rol kan spelen. Het zou extra mooi zijn om de halve finale en de finale te halen en te spelen. Ik kom uit Oldenzaal, vlak bij Almelo en Enschede, waar die wedstrijden worden gespeeld. Als we het halen zitten er vast veel vrienden en familie in de stadions. We gaan proberen Nederland na het EK in 2009 opnieuw te verrassen en vrouwenvoetbal nog meer op de kaart te zetten."

