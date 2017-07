Ismaïl Aissati traint voorlopig mee bij ADO Den Haag. De inmiddels 28-jarige middenvelder krijgt een kans zich te bewijzen als meerwaarde voor trainer Alfons Groenendijk. Aissati gold twaalf jaar geleden als een van de grootste talenten bij PSV, maar verdween in de jaren daarna uit beeld bij het grote publiek.

Guus Hiddink was dol op de middenvelder. Zo dol dat hij Aissati op zeventienjarige leeftijd in het veld bracht tijdens AC Milan-PSV in de Champions League. Het was 19 oktober 2005. Aissati nam het 27 minuten lang op tegen Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, Kaká en Gennaro Gattuso. Timide en verlegen nam Aissati uit Utrecht de complimenten over zijn invalbeurt in San Siro in ontvangst.



"Ik had al een paar dagen geleden besloten om met Ismaïl te starten", zei Hiddink na het duel tegenover de NOS. "En daarbij had ik geen kromme tenengevoel. Hij heeft zich bij ons uitstekend gemanifesteerd. Al vanaf de voorbereiding heeft hij leren werken op tempo, waarbij hij zich nooit heeft laten wegzetten. In invalbeurten heeft hij zich bewezen en dan gaan we maar gelijk door, het diepe in. Ik heb geen schroom om dat te doen, dit is een hele mooie ontwikkeling voor een jongen die net drie maanden zeventien is. Ismaïl kan ook zeer goed een ander laten voetballen."







Frustratie

Aissati leek een mooie toekomst tegemoet te gaan. Zeker nadat hij ook in het thuisduel met AC Milan (1-0 overwinning) imponeerde. Maar zijn carrièreverloop liep anders uit dan menigeen had kunnen denken na zijn optredens tegen de Italiaanse grootmacht. Aissati pendelde al snel tussen het veld en de dugout. En dat een zekere uitwerking op zijn humeur, vertelde hij later. Dan liep Aissati soms wel een week chagrijnig op het trainingsveld en sprak alleen met verzorger Mart van den Heuvel. In de partijtjes ging hij soms over de schreef, vertelde hij. Met tackles. Uit frustratie.



Niet direct een houding die je bij Aissati, de stille, kalme jongen, zou verwachten. Hij sprak veel met zijn moeder over hoe rustig te blijven in een situatie dat je niet speelt. Aissati trok veel op met Ibrahim Afellay, die uiteindelijk de weg aflegde die zijn boezemvriend ook wilde bewandelen: bij PSV uitblinken om vervolgens een toptransfer te maken naar FC Barcelona. Maar eerst onder Hiddink en later ook onder Ronald Koeman bleef Aissati steeds vaker op de bank. De spotlights gingen uit.



De carrière van Ismaïl Aissati

Seizoen Club Duels Goals 2005/06 PSV 24 2 2006/07 PSV 15 1 FC Twente 14 1 2007/08 PSV 19 0 2008/09 Ajax 11 1 2009/10 Ajax 18 5 2010/11 Ajax 2 0 Vitesse 32 6 2011/12 Ajax 18 2 2012/13 Antalyaspor 38 5 2013/14 Terek Grozny 15 0 2014/15 Terek Grozny 25 1 2015/16 Terek Grozny 31 1 2016/17 Alanyaspor 12 0

Drijfzand

FC Twente bood gedurende een half jaar uitkomst. Na die periode in Enschede, onder Fred Rutten, verliet Aissati PSV in de zomer van 2008 voor Ajax. De Amsterdammers betaalden naar verluidt vier miljoen euro voor het voormalig toptalent. Ook in de hoofdstad wist Aissati nooit, gedurende een lange periode, te imponeren. Bij Ajax zullen ze hem nog wel herinneren vanwege zijn goal op 25 maart 2012 tegen PSV (2-0). Zo had hij nog een aandeel de kampioenschappen van Frank de Boer en Ajax. In totaal won Aissati vijf keer de Eredivisie: drie keer met PSV, twee keer met Ajax.

De rol van Aissati, die met Jong Oranje in 2006 en 2007 Europees kampioen werd, bij Ajax bleef beperkt tot 49 optredens in drieënhalf seizoen. De Amsterdammers verhuurden de Utrechter in het seizoen 2010/11 aan Vitesse, waar hij nog het begin van het tijdperk van de Georgiër Merab Jordania meemaakte. In de zomer van 2012 verdween Aissati bij het grote publiek van de radar.



Antalyaspor verleidde de middenvelder tot een overstap naar Turkije. Een jaar later volgde een avontuur in Rusland, bij Terek Grozny, waar Ruud Gullit in het verleden nog even trainer was. Het leven in Tsjetsjenië was goed, vertelde Aissati in een interview met Goal. De Tsjetsjeense cultuur is volgens hem vergelijkbaar met de Marokkaanse. Na drie jaar bij Terek Grozny keerde Aissati vorig jaar zomer terug naar Turkije: Alanyaspor bood hem een contract voor een seizoen. En die werd niet verlengd.

Nieuwe kans

Inmiddels is Aissati 'pas' 28 jaar en transfervrij. Zoekend naar weer een nieuwe uitdaging. Het voormalig toptalent van PSV krijgt een nieuwe kans in de Eredivisie. Hij mag zich gedurende een week bewijzen bij ADO Den Haag. Wie had dat gedacht, twaalf jaar geleden, op die avond in San Siro. Toen Aissati op zijn zeventiende al het hoogtepunt van zijn carrière beleefde, zo blijkt jaren later.

Geplaatst op 02 juli 2017 om 13:57