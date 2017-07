Een beetje een anticlimax was het wel. Na vijftig jaar weer Europees voetbal spelen en dan je thuiswedstrijd niet thuis kunnen spelen en je uitwedstrijd in een leeg stadion moeten afwerken. Het is de realiteit over de terugkeer van Go Ahead Eagles in Europa, nu twee jaar geleden.

Geplaatst op 02 juli 2017 om 14:57