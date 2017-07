Peter Bosz is op 1 juli officieel in dienst getreden als manager van Borussia Dortmund. Aan het einde van deze week begint de voorbereiding om op 4 augustus aan te treden tegen Bayern München om de Duitse Supercup. Welke keuzes moet de oefenmeester voor die tijd nog maken?

ACHTERHOEDE Allereerst zal Bosz natuurlijk moeten bepalen wie hij liever in het doel ziet staan: Roman Bürki of clubicoon Roman Weidenfeller. Die eerste was de laatste jaren vaak de eerste keuze, maar door blessures werd er nog regelmatig gewisseld. Hendrik Bonmann zal het in elk geval niet worden. De normaliter derde keuze kampt namelijk met een knieblessure en is in elk geval drie maanden niet beschikbaar voor Bosz. Wordt het Bürki, Weidenfeller of komt er een talent a la André Onana uit de hoge hoed van Bosz?

Verder moet Bosz plaats in het elftal maken voor aankoop Ömer Toprak, die overkwam van Bayer Leverkusen. Dat gaat waarschijnlijk ten koste van Matthias Ginter en Neven Subotic. Het duo mag uitkijken naar een andere werkgver. Dat geldt ook voor de overbodige linksachter Joo-Ho Park. De talentvolle rechtsback Felix Passlack zal op zijn beurt vermoedelijk verhuurd worden aan Hertha BSC.

Lukasz Piszczek en Erik Durm zullen samen gaan uitmaken wie de vaste rechtsachter wordt, terwijl Sokratis, Marc Bartra en Lars Bender de concurrentie met Toprak aan mogen gaan voor een plekje in het centrum. Voor het Franse talent Dan-Axel Zagadou lijkt het dus een zware opgave om zich in zijn eerste jaar na zijn komst van Paris Saint-Germain in de basis te spelen. Linksachterin zal Raphaël Guerreiro vermoedelijk de voorkeur gaan krijgen boven clubicoon Marcel Schmelzer.

MIDDENVELD Voor de positie die Lasse Schöne in Amsterdam vervult, zal Bosz ook in Dortmund een 'voetballende' speler willen. Normaliter zou dat Julian Weigl, een controleur die de kwaliteiten van Sergio Busquets en Xabi Alonso combineert, zijn. Maar omdat hij in maart van dit jaar zijn enkel brak en nog enige tijd uit de roulatie ligt, is het de vraag wie het plekje tot die tijd zal bezetten. Kan Bosz Nuri Sahin weer naar zijn oude niveau krijgen? Of ziet hij bijvoorbeeld in Mahmoud Dahoud, die deze zomer werd binnengehaald, een ideale nummer zes?

Verder zal er bij de afwezigheid van Marco Reus gekozen moeten worden tussen de andere middenvelder. Megatalent Christian Pulisic, Shinji Kagawa, de multifuntionele Gonzalo Castro en Sebastian Rode zijn hele waarschijnlijke namen voor het middenveld. Ook kan Bosz weer beschikken over Mario Götze. Hoe fit wordt hij en welke rol kan hij vervullen op het middenveld? Omdat de selectie van BVB op dit moment nog 34 spelers heeft, zullen er ook een aantal middenvelders zijn die moeten vertrekken. Voor de Spaanse jeugdinternational Mikel Merino is de nodige interesse uit zijn geboorteland, terwijl voor Dzenis Burnic een verhuurperiode de meest logische optie is.

AANVAL Voorin zijn de keuzes ook niet eenvoudig. Megatalenten Ousmane Dembélé en Emre Mor zullen de positie op de rechterflank invullen. Zolang Pierre-Emerick Aubameyang nog in Dortmund speelt, zal hij de diepe spits worden, al is er met de komst van Maximilian Philipp ook ingespeeld op een vertrek van de Gabonees. Voor het Israëlische talent Alexander Isak is een verhuurperiode een goede manier om een tussenstap te maken. Hoewel Borussia veel vertrouwen in hem heeft, kwam het zeventienjarige talent vorig seizoen amper aan de bak.

Mede door de blessure van Marco Reus is er links voorin nog een vacature bij Die Borussen. André Schürrle is een gewaardeerde kracht, maar over hem komen steeds vaker twijfels of hij zijn ploeg wel echt betermaakt. Voor nieuwbakken Jacob Bruun Larsen geldt dat hij zich mag profileren tussen de grote jongens van Borussia. De kans dat Bosz voor hem een basisplekje reserveert, lijkt echter klein.

Met 34 contractspelers wordt het een drukke voorbereiding voor Bosz. Niet alleen om een nieuwe speelwijze te implementeren en tot een basiself te komen, maar ook door een x-aantal spelers af te laten vloeien. Over een maand moet dat proces overigens wel al de eerste zichtbare resultaten geven. Dan wacht grootmacht Bayern München namelijk in de Supercup.

Geplaatst op 03 juli 2017 om 12:16