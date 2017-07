Ajax en Feyenoord zijn in de markt voor de Braziliaanse spelmaker Arthur. De middenvelder van Grêmio heeft nog een contract tot 2019, maar wil graag een volgende stap in zijn loopbaan maken.

Dus is Nederland een goede optie voor de man die in zijn eigen land 'de nieuwe Andrés Iniesta' wordt genoemd. Volgens het Braziliaanse medium Redonda hebben zowel Ajax als Feyenoord interesse.

Door het vertrek van Davy Klaassen in Amsterdam is er een vacature op het middenveld ontstaan, terwijl de Rotterdammers de ploeg moeten versterken om hoge ogen te gooien in de Champions League.

Geplaatst op 03 juli 2017 om 12:22