Met het vertrek van Davy Klaassen bij Ajax, zijn de Amsterdammers niet alleen een bepalende middenvelder, maar ook hun captain kwijt. Dus moet Marcel Keizer een nieuwe aanvoerder aanwijzen. Wie komen daarvoor in aanmerking?

1. Lasse Schöne (31) Ervaren. Spreekt uitstekend Nederlands. Heeft een mentaliteit waar zelfs Dirk Kuyt niet over kan klagen en speelt bovendien op een cruciale positie in het elftal: als nummer zes. Alles lijkt dus de kant van de positieve Deen op te wijzen. Maar er is ook één groot nadeel: het afgelopen jaar werd Schöne al regelmatig gewisseld of gepasseerd. Ziet Marcel Keizer in hem wel een onbetwiste basisspeler? Zo niet, dan is de kans natuurlijk aanwezig dat de coach verder kijkt.

2. Joël Veltman (25) De kans dat Veltman vertrekt bij Ajax is redelijk groot, maar mocht hij toch blijven dan is de interntional een goede aanvoerder. Rustig, ervaren, kind van de club, stabiel en bovendien wat uitstraling betreft een voorbeeld naar andere jongens. Dat hij in het team niet de meest bepalende speler is, dat is op zich geen ramp. Hij heeft geleerd van zijn onsportieve actie tegen Sparta Rotterdam en kan zijn jongere teamgenoten daarvoor behoeden. Maar ja: blijft Veltman wel in Amsterdam?

3. Hakim Ziyech (24) 'Maak de beste speler uit het team de aanvoerder.' Een stelling die door genoeg trainers vaak tot uiting wordt gebracht. De kwaliteiten van Ziyech staan buiten kijf. Ook het respect in de groep, bijvoorbeeld van de jongere spelers als Abdelhak Nouri, is groot. In alle opzichten is hij een bepalende speler. Toch zijn er ook weleens twijfels over de mentaliteit van de middenvelder. De aanvoerdersband kan bij Ziyech twee kanten opvallen: of hij wordt nog beter en krijgt nog meer vertrouwen. Of, wanneer hij ontevreden raakt, hij neemt de rest van de selectie mee in die negativiteit. Durft Keizer dat risicootje aan?

4. Klaas-Jan Huntelaar (33) Heeft alles meegemaakt. Speelde de meeste interlands van alle Ajacieden. Is een beschaafde, leuke jongen, die bovendien goed ligt bij de supporters. Maar ook voor The Hunter geldt dat hij nog absoluut niet zeker is van een basisplaats. En maak je zo iemand dan de captain van je team? Aan Dirk Kuyt is gebleken dat de aanvoerder niet altijd per se hoeft te spelen. Maar iemand die vaker op de bank zit dan op het veld staat, lijkt toch ook weer niet helemaal geschikt.

5. Nick Viergever (27) Ervaren. Rustig. Beschaafd. Maar Viergever als captain van Ajax? Vorig seizoen was hij zeker van een basisplaats, maar de achterhoedespeler is niet meteen de grote ster van de Amsterdammers. Eerder degelijkheid troef. Wel kun je altijd op hem terugvallen, gaat hij door tot het einde en staat hij op de belangrijke momenten nog weleens op. Bijvoorbeeld in de Europa League. Wat dat betreft kunnen een hoop spelers een voorbeeld aan hem nemen. Maar staat Viergever met zijn kwaliteiten wel boven de groep?

Wat vind jij? Stem hieronder op de poll & laat je mening achter. Wie is volgens jou de ideale captain en waarom?

Geplaatst op 03 juli 2017 om 13:30