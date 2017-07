Ousmane Dembélé heeft zich in twee jaar opgewerkt tot een van de absolute pareltjes van de Europese velden. Huis en haard in Frankrijk werden afgelopen zomer achtergelaten voor een avontuur bij Borussia Dortmund. De Fransman wil naar de absolute top, liefst zo snel mogelijk. Een portret van een supertalent.

Borussia Dortmund spendeerde afgelopen zomer miljoenen aan jonge ambitieuze talenten, die de club in de toekomst gloriejaren moeten bezorgen. Spelers als Raphaël Guerreiro, Emre Mor en Mikel Merino; allemaal krijgen ze speeltijd. Maar de intrede van Dembélé was verreweg het meest indrukwekkend. De vleugelflitser houdt wereldkampioenen Mario Götze en André Schürrle veelvuldig op de bank. In de voorbereiding op het huidige seizoen werd al duidelijk dat hij zou kunnen uitgroeien tot een sensatie in de Bundesliga. Eén moment tijdens een voorbereidingstoernooi in Shanghai is typerend voor het spel van de inmiddels vijfvoudig Frans international. In een oefenwedstrijd met Manchester United zet hij Marcos Rojo met speels gemak te kijk. Met een kapbeweging op de vierkante meter laat hij de verbouwereerde Argentijn als een vallende dominosteen achter.

De dribbel is hét handelsmerk van Dembélé, zowel met links als rechts. Hij heeft de gave opponenten op de vierkante meter dol te draaien. De combinatie van spelintelligentie in de kleine ruimte en snelheid over grote ruimtes zorgt voor een unieke voetballer. Dembélé kent geen angst en speelt voor 80.000 man hetzelfde als hij deed op het afgelegen terrein waar hij in zijn jeugd voetbalde. Dribbelen is voor hem meer dan werk. “Het is een spel voor me. Ik denk dat ik rechts ga, maar dan wordt het toch links. De tegenstander weet het nooit. Het is waar ik het meeste plezier in heb op het veld.”

Dembélé wordt op 15 mei pas twintig, dus er is nog genoeg ruimte voor verbetering. Zo is hij soms nonchalant in de passing en onrustig voor de goal. Tot hoongelach van ploeggenoot en sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang: “Ik irriteer hem weleens met zijn kwaliteiten voor de goal. Als hij erin slaagt al zijn acties af te maken, wordt het echt een geweldige speler.” Voor zover hij dat nog niet is, want Dembélé heeft met zijn doelpunten, assists en rushes indruk gemaakt in Duitsland. Als voetbalgod Zinédine Zidane lovend is, doe je iets goed. De coach van Real Madrid schatte Dembélé bij de verkiezing Frans voetballer van het jaar hoger in dan bijvoorbeeld Paul Pogba.

David Beckham-shirt

De balcontrole en dribbelkwaliteiten heeft hij zich eigen gemaakt op straat, tussen de betonblokken van zijn woonplaats Évreux. Een stad in Normandië waar de werkloosheid enorm is. Als je wel een baan hebt is het leven nog niet rooskleurig, want het gemiddelde inkomen is duizend euro per maand. Dembélé, geboren in 1997, is een afstammeling van een Malinese vader en een Senegalees-Mauritaanse moeder. Vooral met Mauritanië bewaart Dembélé nog steeds warme banden. Vaak keert hij er terug om vakantie te vieren met familie die daar nog woonachtig is. Met zijn twee zussen, broer en moeder woont hij in een van de woonportieken van de wijk Madeleine, op de vijfde etage.

Zijn ouders scheiden als Dembélé nog jong is. Veel heeft hij niet, maar familie en de bal zijn genoeg. De liefde voor het spelletje wordt aangewakkerd als een van zijn ooms hem een voetbalshirt van David Beckham cadeau doet voor zijn verjaardag. Sindsdien is hij altijd in de weer met de bal, samen met neef Moustapha. Een redmiddel als een hand van boven; de bal schijnt over hem als de zon in een tropisch oord. Moeder Fatimata: “Hij was altijd met zijn bal, zelfs naar school.” De band met zijn moeder is, mede door afwezigheid van zijn vader, even onbreekbaar als een stokbrood van een week oud. Ze is zijn kompas. Dembélé: “Wat er ook gebeurt in de toekomst, de rollen zullen nooit worden omgedraaid.”

Op de trapgelegenheden van de omgeving bouwt hij aan zijn loopbaan, zonder dat zelf door te hebben. Een van de trainers van amateurclub ALM Évreux, Ahmed Wahbi, woont in de buurt. Hij zoekt contact met de familie en laat weten dat er financieel wel iets geregeld kan worden met de club. Wahbi tegen SO Foot Club: “Hij en zijn neef misten nooit een training. Of het nu zonnig was, vroor of regende. Het enige wat hem bang maakte was uitgesloten worden van voetbal. Na de training ging hij vaak naar een stuk braakliggend terrein om verder te voetballen. Op een dag belde de directeur van zijn school en die vertelde me dat Ousmane iets stoms had gedaan. Ik dreigde hem niet op te stellen in het weekend, toen zat hij met zijn hoofd naar beneden te huilen. Zoiets zou nooit meer gebeuren.” Het talent spat er vanaf en ondanks zijn geringe fysieke gesteldheid wordt hij meerdere keren vervroegd doorgeschoven naar hogere leeftijdscategorieën. Niemand bij de club twijfelt eraan dat Dembélé het ooit gaat schoppen tot een profclub. “Hij was af en toe iets te gretig, maar hij kon ook zo zeven man voorbij dribbelen.”

Dat bleef niet onopgemerkt, want scouts van onder meer LOSC Lille, SM Caen en Stade Rennes stellen hun navigatie in naar Évreux. Indertijd heeft de club een samenwerking met Caen, maar de keuze van Dembélé valt uiteindelijk op Rennes. “Ik had een goede band met de scout van die club”, aldus Wahbi. “Het probleem was dat noch zijn vader noch zijn moeder werk had. Dus als ze Dembélé echt wilden hebben, moesten ze huisvesting en werk regelen, vertelde ik die scout. Hij zei me dat hij het ging proberen. Vijftien dagen later liet hij weten dat er onderdak was geregeld en dat zijn moeder een baan kon krijgen.”

Geplaatst op 04 juli 2017 om 08:09