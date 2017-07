Newcastle United wordt weleens gezien als een slapende gigant, want in potentie hebben The Magpies vrijwel alles om mee te doen in de bovenste regionen van de Premier League. Het stadion, de supporters en de naam bijvoorbeeld. Toch is dat in de recente geschiedenis amper gelukt. Sterker nog: afgelopen seizoen deden ze weliswaar bovenin mee, maar dat was wel in de Championship.

Eind 2014, net voor de altijd beladen wedstrijd tussen Newcastle United en Sunderland. Geordies van Newcastle dagen langslopende Sunderland-fans uit, en andersom. Op een grimmige, maar nimmer gevaarlijke manier. In het programmaboekje van die wedstrijd (0-1 Sunderland) doet Jack Colback zijn prikkelende verhaal. De rossige middenvelder, die sinds dat seizoen uitkomt voor Newcastle United, schat zijn nieuwe club ver boven de aartsrivaal in. Pikant, want hij maakte die zomer ervoor juist de overstap van het gehekelde Sunderland.

Hij rept over zijn jeugd, en dat hij altijd al voor Newcastle United was. Ook vertelt hij dat hij zijn nieuwe club als een stap hogerop ziet. De toekomst zou echter uitwijzen dat dat het niet was, want hij vond in Newcastle op zijn pad waar hij juist voor vluchtte bij Sunderland. Een quote na zijn transfer: "Het was geen moeilijke beslissing. Sunderland strijdt altijd tegen degradatie. Newcastle is een stabiele club en we kunnen met een paar goede toevoegingen vechten met de top-4. Ik heb absoluut niet de intentie om in de Championship te spelen, daarom ga ik naar Newcastle."

Na de degradatie uit de Premier League in 2016 werd deze uitspraak uiteraard gewillig opgerakeld door iedereen die Sunderland een warm hart toedraagt, want van dat stabiele kwam weinig terecht in Newcastle. Tal van aankopen, waaronder Georginio Wijnaldum en Aleksandar Mitrovic, moesten voor de stap naar de subtop zorgen, maar het jaar eindigde in een groot debacle. Hoewel Rafa Benítez de meubelen nog bijna redde aan het einde van het seizoen, kon de Spanjaard de puinhoop van Steve McClaren niet tijdig opruimen.

Rustig op de markt

Een gedegen basis voor een trainer ligt er dan ook niet, want op bestuurlijk vlak vindt er ook amper goed beleid plaats het afgelopen decennium. Dat er geen geld te besteden is, gaat in Newcastle niet op, want alleen afgelopen jaar, in de Championship, gaven ze al een kleine 65 miljoen euro uit. Vaak wordt het geld echter verkeerd geïnvesteerd, want namen als Siem de Jong, Rémy Cabella, Hatem Ben Arfa en tal van andere spelers waren in de jongste jaren niet de meest gelukkige aankopen.

Deze transferperiode is er voorlopig vrij rustig aan gedaan. Newcastle United houdt zich tegen haar natuur in (nog) enigszins kalm op de markt. Enkel Christian Atsu en Florian Lejeune zijn overgenomen van Chelsea en SD Eibar, terwijl Florian Thauvin juist het noorden van Engeland verruilt voor het zuiden van Frankrijk. Hij maakt definitief de overstap naar Olympique Marseille, waar hij al op huurbasis voor uitkwam. Ongetwijfeld zal de club zich nog gaan mengen op de markt, zo wordt Groningen-aanvaller Mimoun Mahi genoemd in het geruchtencircuit.

Maar het lijkt er momenteel op dat de selectie die Newcastle het kampioenschap bezorgde in de Championship het vertrouwen krijgt in de Premier League. Spelers als Dwight Gayle, Ayoze Pérez en Matt Ritchie moeten het doen voor manager Benítez, de mannen die vorig jaar met respectievelijk 23, 12 en 16 doelpunten van levensbelang waren voor het kampioenschap in de Championship. Laat dat een signaal zijn aan Newcastle en zijn fans dat er nu wel geleerd is van de degradatie. En natuurlijk het signaal aan Colback dat hij nooit meer een afdeling lager hoeft te spelen. De middenvelder lacht nu het hardst, want Sunderland moet zich volgend seizoen melden in de tweede divisie van Engeland.

Geplaatst op 04 juli 2017 om 11:29