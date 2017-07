Ze zijn opgeslagen in de krochten van het collectieve geheugen. Sommigen vanwege daden, sommigen vanwege het gebrek daaraan. Anderen vanwege een snor, een stijl, een loopje of een hobby. Allemaal zijn we ze uit het oog verloren. Hier komen ze terug. In Deel 9 van deze rubriek: Hoe is het met... Pa-Modou Kah?



Eind deze maand wordt hij 37, maar graniet vergaat niet. Pa-Modou Kah is nog steeds op het voetbalveld te vinden. Erg hoog is het niveau niet bij het tweede elftal van de Vancouver Whitecaps in Canada, maar zoals deze video van afgelopen dinsdag laat zien kan Kah nog altijd aardig mee.

Kunstgras is ook niet alles, maar vergeleken met Canada waren de velden in de Eredivisie zo slecht nog niet.

De man die op de piek van zijn kunnen zeven jaar bij Roda JC doorbracht en daar uitgroeide tot aanvoerder heeft zijn leiderschapskwaliteiten doorontwikkeld. Naast verdediger en aanvoerder van Vancouver Whitecaps II is hij ook assistent-trainer van de ploeg. Bij diezelfde club spelen overigens ook twee Nederlanders: Sem de Wit en Marcel de Jong. Met die laatste speelde Kah in het verleden al samen bij Roda.

#tbt Reuntied after 6 years with my boy @marcel91011 @whitecapsfc . #rodajc #whitecapsfc #eredivisie #mls . Een bericht gedeeld door Pa-Modou Kah (@boykah) op14 Jul 2016 om 1:51 PDT



Verder vermaakt familieman Kah zich opperbest in Canada.

Fun day at the pool with my girls #familyfirst #princessnahla #sundayfunday Een bericht gedeeld door Pa-Modou Kah (@boykah) op3 Apr 2016 om 12:44 PDT

Lunch date with my girls @dewykah.#familytime#princessNahla Een bericht gedeeld door Pa-Modou Kah (@boykah) op11 Feb 2016 om 1:34 PST

L.O.V.E. @dewykah #mommydaughterlove #princessnahla #family Een bericht gedeeld door Pa-Modou Kah (@boykah) op24 Jun 2016 om 9:37 PDT

Happy Birthday Queen. Enjoy this special days of yours. Wish I was there to celebrate your day. Love you infinity x infinitywce #wifey #birthday #thebeastandthebeauty #milf Een bericht gedeeld door Pa-Modou Kah (@boykah) op3 Aug 2016 om 2:03 PDT

#Repost @dewykah with @repostapp. ・・・ What do you do when you visit @kekuta16 in Point Roberts? You catch a crab & eat coconuts familyday #pamodoukah #pointrobertsusa Een bericht gedeeld door Pa-Modou Kah (@boykah) op13 Apr 2016 om 8:31 PDT

Als overtuigd moslim heeft Kah zijn plicht vervuld: een bezoek aan Mekka.





عيد مبارك لأخوتي وأخواتي من الإسلام. حفظ الله نعمة لنا الجنس البشري. يتمتع هذا اليوم نعمة مع العائلة والأصدقاء. انتشار الحب واللطف... #eidmubarak #Ka'bah #mecca #ramadan #pamodoukah Een bericht gedeeld door Pa-Modou Kah (@boykah) op25 Jun 2017 om 7:19 PDT

Ter afsluiting: Pa-Modou Kah in een ijsbad. Gewoon omdat het kan.

Ice bath with my brother @masato_kudo. @octaviorivero29. #whitecapsFC #icebath Een bericht gedeeld door Pa-Modou Kah (@boykah) op25 Mrt 2016 om 9:34 PDT

Geplaatst op 05 juli 2017 om 10:06